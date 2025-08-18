為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    食趣農遊・漁人生活【五感育樂實驗室】系列課程圓滿落幕

    五感育樂實驗室，讓學員了解澎湖先民三點水智慧與精神。（澎湖縣政府農漁局提供）

    2025/08/18 10:33

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由澎湖縣政府農漁局辦理「食趣農遊・漁人生活【五感育樂實驗室】系列課程，分別於6月15日與8月16日在馬公市年年有鰆工作室與澎湖縣林務公園管理所開課，課程結合在地特色與互動體驗，吸引大量民眾與師生的踴躍參與，場場額滿、反應熱烈。

    此系列課程以「五感學習」為主軸，結合在地文化、農漁特色與永續理念，分別推出「食魚教育」與「食農教育」2大主題課程。讓參與者體驗海洋永續及農業文化等內容，深度感受澎湖的土地記憶與島嶼智慧，尤其是先民一葉扁舟抵澎開疆闢地，在惡劣環境與大海謀生、開拓貧瘠大地三點水精神的傳承。

    課程中也特別邀請返鄉青年與在地團隊擔任講師，結合活化廢耕地、友善農法與種植的實務經驗，推廣永續農業與環境保護理念。透過感官體驗與寓教於樂的教學，引導學生認識澎湖農漁村文化，建立食農教育知識體系，並將對土地與海洋的尊重，落實於日常生活中。

    澎湖縣政府農漁局表示，課程融合五感學習與體驗教學，讓民眾在親身參與中培養對農漁文化的認同，並提升環境永續與食育意識。未來也將持續與在地青年、協會、社區及團隊共同合作，推動更多元及貼近生活的食農教育課程，讓「從土地到餐桌」的理念深植人心，打造澎湖專屬的永續生活風景，發展更多兼具教育性與趣味性的課程。

    透過食農與食魚教育，讓敬山愛海理念傳遞。（澎湖縣政府農漁局提供）

