教育部設「良師藝友」平台 打造師培與藝術教育一站式服務

教育部設置師培及藝術教育一站式平台，統整各種相關計畫及資源。圖為教育部藝術美感育苗計畫，金門柏村國小大小朋友相見歡。（教育部提供）

2025/08/18 10:52

〔記者林曉雲／台北報導〕跟上數位化時代，教育部統整建置「良師藝友─師資培育及藝術教育資源整合平台」，搭建全國師資及藝術教育人才之間的教學交流橋梁，職前師資生、教育實習學生、在職教師，以及師培大學的教授無需再各自搜尋不同的計畫網站取得訊息，一站式滿足各種需要，簡化行政流程，並整合第二專長學分班、學士後教育學分班、幼教專班等開班資訊，協助在職教師與有志加入師培行列者，推動師資專業發展。

教育部師藝司科長卓意屏今（18）日說明，為強化師資培育政策推動效益，促進教學資源整合與教師專業成長，教育部今（2025）年建置完成並推出「良師藝友─師資培育及藝術教育資源的整合平台」，統整師藝司自2023年起成立以來的師資職前教育、教師專業發展、美感、藝術教育各項重要計畫成果，可快速獲得師資培育及藝術教育等多元豐富的教學資源。

請繼續往下閱讀...

此外，卓意屏表示，各師培大學亦可透過平台進行計畫送件作業，而有意加入師培行列的民眾可查詢各類師資培育課程的開班資訊，期以達到師培及藝術教育資源共享、簡化行政流程，傳達師培及藝術教育重要資訊等功能，是教育部推動教育創新與專業發展的重要數位化平台。

平台彙整教育部推動的多項重要計畫，如「國外教育見習教育實習及國際史懷哲計畫」等，另建置完整公開教育資源查詢功能，提供使用者一站式的資訊與支援；也提供各類教案教材、教學案例、教材教法專論等資源，同時設有藝術教育專區，包含課程教案、影音成果、人才資料庫等，並結合藝術教育活動補助、體驗課程申請與教學資源。

教育部打造「良師藝友」師培及藝術教育一站式平台，提供簡易統整之服務。（記者林曉雲翻攝自官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法