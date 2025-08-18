為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    墾丁宣示亂玩水車遊客重罰3萬 民眾批:管理不當甩鍋?

    墾管處17日取締小灣沙灘違法業者，開出7萬元罰單。（墾管處提供）

    墾管處17日取締小灣沙灘違法業者，開出7萬元罰單。（墾管處提供）

    2025/08/18 10:54

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園的小灣沙灘近日因違法水上摩托車活動引發爭議，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）公告，遊客若參與未經核准的水上摩托車活動，將面臨3萬元罰款，業者則被重罰7萬元。此舉引爆網友怒火，批評墾管處管理不力卻將責任推給不知情的遊客，讓遊客無所適從。

    根據墾管處臉書公告，小灣沙灘未獲准經營水上摩托車，違者觸犯《觀光發展條例》第36條及《水域遊憩活動管理辦法》第13條第1項。公告指出，僅南灣、白砂、後壁湖及船帆石等海域允許水上摩托車活動，其他區域一律違法。墾管處強調，7、8月已對違法業者開罰，並於17日取締小灣沙灘業者，開出7萬元罰單，當日因遊客未下水而未受罰。但此說法未能平息民怨，網友痛批「管理不善為何罰遊客？」

    面對外界質疑，墾管處回應，強調持續取締違法業者，並稱公告旨在提醒遊客避免觸法。然而，網友不買單，認為管理機關未有效根除違法業者，卻將矛頭對準遊客，等同「甩鍋」。有網友直言：「罰3萬夠出國了，嫌墾丁不夠黑？」認為此事暴露墾丁觀光管理亂象，從業者猖獗、執法不力到資訊混亂。

    一名資深旅遊業者張先生大嘆，這場風波不僅凸顯墾管處在執法與溝通上的漏洞，也讓遊客對墾丁的信任度再創新低。他認為，觀光管理需標本兼治，官方應加強業者監管、統一資訊發布，避免讓遊客成為代罪羔羊。否則，墾丁這塊南台灣觀光招牌，恐怕難挽回形象崩壞的印象。

    墾管處公告，遊客若參與未經核准的水上摩托車活動，將面臨3萬元罰款，業者則被重罰7萬元。（墾管處提供）

    墾管處公告，遊客若參與未經核准的水上摩托車活動，將面臨3萬元罰款，業者則被重罰7萬元。（墾管處提供）

    墾管處強調持續取締違法業者，並稱公告旨在提醒遊客避免觸法。（墾管處提供）

    墾管處強調持續取締違法業者，並稱公告旨在提醒遊客避免觸法。（墾管處提供）

