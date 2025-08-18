澎管處推動望安海洋生態旅遊 奠基永續觀光發展

澎管處在望安投放6座珊瑚礁復育架，並與水域遊憩業者合作推廣。（澎管處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處為推動望安海洋生態旅遊發展，今年在散崎港設置海洋生態旅遊區，投放6座綠蠵龜造型生態礁進行珊瑚復育行動，並與在地水域遊憩活動業者合作推出海洋生態遊程，打造具在地特色的負責任旅遊，更期許藉由良好海洋生態環境復育，推展望安永續觀光發展。

澎管處今年推出的珊瑚復育生態遊程串聯在地自然和人文，不僅帶入社區導覽、在地文化手作體驗，並讓遊客透過教練指導進行珊瑚復育及淨海活動，目前推出3場已吸引50餘人參加，受到許多熱愛水域活動以及關懷海洋生態的遊客好評，業者也持續精進遊程內容並推廣販售，形塑澎湖海洋旅遊新型態，使遊客在遊玩中認識望安在地特色，瞭解保護海洋生態的重要性，有興趣參與的遊客可自行與海洋生態區合作業者洽詢相關資訊。

此外合作的水域遊憩活動業者除在遊程中帶領遊客進行珊瑚復育，亦積極認養澎管處設置於海洋生態旅遊區內的珊瑚生態礁，持續觀察珊瑚生長狀況並定期維護生態礁，展現對環境責任的積極承諾，亦為民間參與海洋復育拋磚引玉。

澎管處表示，3場示範遊程，主要為營造往後持續推廣望安永續觀光的利基，故將持續深化與望安社區及民間業者的合作，帶動業者投入具有地方特色的生態旅遊設計與經營，也鼓勵在地旅遊業者攜手合作，結合海洋生態區推出更多元、有趣且具特色的行程，提升遊程品質與保育意識，建立「遊客也是復育參與者」的理念，推展望安永續共榮的觀光旅遊。

水域遊憩業者不僅載客種植珊瑚，也要肩負認養重責。（澎管處提供）

