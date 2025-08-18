花蓮南濱白茅盛開 吸引民眾早起賞花

花蓮南濱海堤化仁段盛開的白茅美景。（記者游太郎攝）

2025/08/18 10:51

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉南濱海堤知名的白茅8月初來盛開，吸引大批民眾早起前往賞花，並拍下如「八月雪」般的「綠波白浪」美景，猶如「八月雪」令人著迷，預期將可持續至9月初，賞花民眾請把握時間。

花蓮市民小寶說，每週約有3天前往花蓮市至吉安鄉間的南濱自行車道跑步或騎自行車，8月初發現海堤原綠油油的大片草坪，一夕間綻放出棉絮般的白花，自行車道已可看到遍地雪白、如浪花般隨風搖擺舞動的花海，翠綠的青草和大片白花相映，像「綠波夾著白浪」般、美的像一幅畫，連日來已有不少民眾前往賞花及拍照。

吉安鄉公所指出，去年開始南濱海堤化仁段白茅大爆發，曾傳出這是鄉公所精心栽種，但查證後才發現是自然形成的花海，花蓮市南濱公園也有一大片，受到去年颱風侵襲影響，海堤上滿佈大片漂流木，清除時也連帶影響白茅生長，今年的花況不如去年，但仍然相當可觀，希望明年能恢復整條海堤「綠波白浪」的美景。

白茅根莖蔓延廣生長力強，可用來穩固砂土，是很好的水土保持植物，常自然成長在海濱等土壤肥力不足處，全株可成長至80公分高，花穗剛抽出時略偏紅色，開花後轉為白色，面積愈大看起來愈壯觀、漂亮。

小寶說，看到這片花海，直覺很美、很舒服，白茅花柔柔地隨風搖曳，好像棉花糖一樣，讓人有想躺在上面的感覺，今年雖不若去年壯觀，但更讓期望明年的花海景致。

花蓮南濱海堤化仁段，盛開的白茅迎著朝陽搖曳。（記者游太郎攝）

花蓮南濱海堤白茅花海，吸引民眾早起賞花。（記者游太郎攝）

