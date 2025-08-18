澎湖馬公童樂趴逾4萬人次入場 市長宣布「延長2日」 閉幕照常舉行

馬公夏日童樂趴加碼開放8月21、22日兩天。（記者劉禹慶攝）

2025/08/18 10:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年馬公夏日童樂趴自8月6日開園以來，廣受親子家庭熱烈歡迎，入園人次已突破4萬。市長黃健忠宣布，為回應市集攤商、餐車業者與民眾的熱情反應，童樂趴將於8月21日與22日加碼延長開園2日，全區氣墊設施與大型機械遊具皆維持開放，閉幕式仍於8月20日舉行。

馬公市長黃健忠表示，童樂趴是馬公市每年夏天的重要城市活動，也帶動觀光與在地商機，成為許多家庭暑假中最珍貴的回憶，「看見孩子們開心地奔跑、笑聲此起彼落，就是我們繼續加碼的動力。」

活動自開園以來，安排分齡氣墊設施、泡沫派對、巨無霸戲水世界、大型遊具「電音之旅」、「搖滾飛車」等豐富內容，全面實施安全入場管制。市集專區每日限量發放200份「50元兌換100元」美食券，結合攤商、餐車、文創、特色小吃，人氣強強滾。

馬公市公所提醒民眾，延長開放的2日（8月21日與8月22日）為遊園加碼日，主活動仍以8月20日閉幕為準，歡迎尚未參加的民眾把握機會。各設施入場規定與票券管理方式均維持不變，請依每天14:30與18:00兩時段至現場排隊領券入場，票券逾時作廢不補發。

馬公夏日童樂趴已有4萬人入場，20日開幕式照常舉行。（記者劉禹慶攝）

