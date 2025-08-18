為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    百元快剪掘起 南市府辦快速剪髮職訓

    因應產業相關人才的需求，南市勞工局開辦快速剪髮職訓課程，學員們順利結訓。（圖由南市勞工局提供）

    2025/08/18 10:08

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕百元快速剪髮近年掘起，因應產業相關人才的需求，台南市政府勞工局就服中心為失業者開辦快剪培訓，培養一技之長；除了快剪之外，還有加強目前較受歡迎的快染，以及頭皮調理等課程，協助學員們盡快重回職場。

    這次共有26人順利完成近3個月的培訓訓課程，接受委託辦理的中華民國髮藝美容造型技術指導員職業工會全國聯合會在結業式之後，也立刻安排了就業媒合，加速學員們找到工作。

    職訓課程共320小時，理論與實務兼具，符合產業需求，也提升學員的競爭力，內容規劃以基礎快剪吹風、層次快剪吹風、男士層次快剪等為主，加上新型男士推剪，相當紮實。

    由於近來北部的快剪業逐漸流行快染造型，以及頭皮調理等，也特地加入職訓課程內，為學員培養更多技能。

    原本在工廠上班的陳姓女學員，之前就會一些簡單的剪髮，但比較不純熟，速度也很慢，她表示，這一次透過專業課程，學到了快剪、推剪、染髮等技能，更有信心地運用到實際工作中。

    對美髮本來就有興趣的黃姓女學員，之前是上班族，失業後一度徬徨，參加快剪培訓，讓她對接下來的職涯規劃方向更明確。

    學員們都感謝勞工局開班的職訓課程，未來將參與相關考照，持續精進，提升自己的競爭力。

