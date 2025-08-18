2日旅程破萬元！ 阿里山林鐵福森號遭爆煞車軔塊翻面不貼合、軔拉桿變形

民眾投訴，「福森號」軔拉桿變形，希望阿里山林鐵及文資處加快更換速度。（讀者提供）

2025/08/18 09:45

林鐵處：正採購更換 不影響行車安全

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山林業鐵路最頂級檜木觀光列車「福森號」，委由雄獅旅行社營運，2日旅遊行程要價破萬元，本報接獲民眾爆料投訴，「福森號」車廂下的煞車軔塊受損、翻面，且軔拉桿也變形，陳情阿里山林鐵及文化資產管理處儘速汰換更新，維護行車安全。林鐵處副處長周恆凱表示，煞車軔塊因硬度不足，磨耗過高導致軔塊不貼合，已適當調整軔塊間隙，並正採購更換改善，不影響煞車功能，也不影響行車安全。

投訴民眾說，「福森號」車廂下方煞車軔塊，正常應貼合車輪旁機件，然而近日出現軔塊翻面、無法貼合情形，約4個車廂有此情形，另，原本筆直的軔拉桿變形、彎曲，希望林鐵處儘速更換改善。

周恆凱說，「福森號」軔塊翻面情形，初步判斷因原車廠提供軔塊硬度不足，磨耗過高導致，已經適當調整軔塊間隙，不影響剎車功能，林鐵處正自行辦理採購與阿里山號列車相同標準軔塊改善。

周恆凱說，軔拉桿變形部分，已向原車廠要求更換強度較高的軔拉桿替換，替換後仍變形，將再進行機件調整，並要求原車廠提出改善對策，驗證解決變形問題。經評估，以上問題不影響列車行駛安全。

煞車軔塊翻面，阿里山林鐵及文資處已辦理採購，將更換改善。（讀者提供）

