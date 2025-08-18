為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    竹縣北埔中元藝民祭8/30登場 日本傳統藝陣首度同台演出

    新竹縣北埔中元藝民祭8月30日登場，今年特別邀請日本傳統藝陣參與演出。（圖擷取自北埔鄉公所臉書粉專）

    新竹縣北埔中元藝民祭8月30日登場，今年特別邀請日本傳統藝陣參與演出。（圖擷取自北埔鄉公所臉書粉專）

    2025/08/18 09:45

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「2025北埔中元藝民祭」下週六（8月30日）下午2點將在北埔老街熱鬧登場，今年的鬼怪踩街嘉年華，結合神豬踩街、八音團及親子劇場，更特別邀請到日本秋田縣的「男鹿生剝鬼 Namahage」與福岡縣的「天狗太鼓＋若樂神樂團」來台演出，歡迎民眾一起變裝加入行列，當天也安排接駁專車方便民眾參與。

    北埔鄉長莊明增表示，中元祭典是北埔的重要文化活動，今年特別透過國際交流，讓在地文化與日本傳統藝陣同台呈現，期盼藉此深化文化交流，讓更多人看見台灣民俗盛宴，感受山城客庄的獨特魅力。

    今年特別安排日本傳統藝陣匯演，預計下午2點在北埔俥亭停車場由秋田縣「男鹿生剝鬼 Namahage」暖身開場，接著踩街嘉年華結合神豬撲滿與民眾變裝同樂，展現傳統祭典的創意與熱情；下午3點北埔八音團經典傳統八音演奏，4點福岡縣的「天狗太鼓＋若樂神樂團」帶來日本神鬼文化的震撼展演，還有適合親子的「跳跳糖故事劇場」，神豬撲滿頒獎與捐贈儀式之後，5點半將由「男鹿生剝鬼 Namahage」壓軸演出。

    活動當天還有兒童繪畫體驗、拍照打卡換好禮，以及摸彩抽獎豐富好禮等民眾帶回家。同時，公所規劃 竹東—北埔接駁專車，每小時1班，全票15元、半票8元、學生票12元，方便民眾搭乘，免除停車困擾。北埔藝民祭踩街隊伍報名至8月20日止。

