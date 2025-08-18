還地於民 台南善化興華市地重劃動工

台南善化興華市地重劃區基地現況。（記者劉婉君攝）

2025/08/18 09:38

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市善化區興華市地重劃區今（18）日動土，透過公保解編及市地重劃，還地於民，預計2027年4月完工。

開工典禮由台南市長黃偉哲主持，稱善化興華市地重劃案是地主、民眾、市府三贏，希望工程可以早日完工。

地政局長陳淑美表示，善化興華市地重劃案公保地解編案，總面積5.72公頃，解編前是體育場用地、學校南側用地和公園用地，因長年沒有徵收，且低度利用，呈現荒廢情形，透過解編、重劃，還地於民，也提供64%做為住宅區、約35%做為公共設施，活化地方。

該案總工程費用約1.73億元，開發後可提估住宅區約3.71公頃，公共設施用地約2.01公頃，工程規劃涵蓋公園、滯洪池、綠帶與道路等公共設施，並以建構綠色永續都市空間為目標，公園具備休憩功能並設置離槽式乾式滯洪池，作為防災與休憩兼具的多功能空間，雨天時最多可容納3288噸水量，有效減緩下游排水負擔，平日則是多功能休憩場域。

未來區內公園將設置主題式兒童共融遊戲場，並規劃小型寵物友善公園。

台南善化興華市地重劃區動土，預計2027年4月完工。（記者劉婉君攝）

