為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    還地於民 台南善化興華市地重劃動工

    台南善化興華市地重劃區基地現況。（記者劉婉君攝）

    台南善化興華市地重劃區基地現況。（記者劉婉君攝）

    2025/08/18 09:38

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市善化區興華市地重劃區今（18）日動土，透過公保解編及市地重劃，還地於民，預計2027年4月完工。

    開工典禮由台南市長黃偉哲主持，稱善化興華市地重劃案是地主、民眾、市府三贏，希望工程可以早日完工。

    地政局長陳淑美表示，善化興華市地重劃案公保地解編案，總面積5.72公頃，解編前是體育場用地、學校南側用地和公園用地，因長年沒有徵收，且低度利用，呈現荒廢情形，透過解編、重劃，還地於民，也提供64%做為住宅區、約35%做為公共設施，活化地方。

    該案總工程費用約1.73億元，開發後可提估住宅區約3.71公頃，公共設施用地約2.01公頃，工程規劃涵蓋公園、滯洪池、綠帶與道路等公共設施，並以建構綠色永續都市空間為目標，公園具備休憩功能並設置離槽式乾式滯洪池，作為防災與休憩兼具的多功能空間，雨天時最多可容納3288噸水量，有效減緩下游排水負擔，平日則是多功能休憩場域。

    未來區內公園將設置主題式兒童共融遊戲場，並規劃小型寵物友善公園。

    台南善化興華市地重劃區動土，預計2027年4月完工。（記者劉婉君攝）

    台南善化興華市地重劃區動土，預計2027年4月完工。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播