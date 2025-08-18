台南北區《綠野仙蹤》稻草人特色公園童樂會 拼圖尋寶趣

台南北區在《綠野仙蹤》稻草人高腳屋特色公園舉辦親子童樂會。（圖由台南北區區公所提供）

2025/08/18 09:35

〔記者王姝琇／台南報導〕北區區公所以童話故事《綠野仙蹤》錫人樵夫、獅子及稻草人為主角串連3座特色公園，小康公園稻草人高腳屋特別舉辦親子同樂會，以拼圖尋寶遊戲及手創童活故事主角人偶，讓孩子與家長打造專屬魔法冒險故事。

《綠野仙蹤》親子剪紙手作活動，小朋友創作展現無限想像力與創意，有的獅子是花紋繽紛，有的樵夫是全身發亮加上紅心，有的稻草人則是俏皮活潑，每個主角人偶都是獨一無二，生活感十足。不僅手作人偶，更透過創作呈現主角的特色。

現場另安排「拼圖尋寶趣」，孩子們在公園尋找主題拼圖，同時探索故事角色。陳姓家長分享到，活動透過故事導讀、手作剪紙和互動遊戲，孩子不只玩得開心，還能認識新的朋友，「我從小就在這裡長大，現在的小康公園變得更豐富有趣了！」

北區區長潘寶淑表示，北區打造這3座《綠野仙蹤》童話故事特色遊戲場，期待每位孩童就如桃樂絲一般，盡情在北區魔法遊戲場快樂成長；公所致力打造「北區就是孩子的遊戲場」規劃目標，邀家長、小朋友來北區公園放電，共度親子時光。

台南北區稻草人特色公園舉辦童樂會「拼圖尋寶趣」活動。（圖由台南北區區公所提供）

北區舉辦親子同樂會親子剪紙手作，打造專屬故事角色。（圖由台南北區區公所提供）

