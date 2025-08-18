為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    浪漫跳島遊迎七夕 安馬線結合台南住宿推船票優惠

    安平馬公觀光船推廣跳島旅遊。（南市觀旅局提供）

    安平馬公觀光船推廣跳島旅遊。（南市觀旅局提供）

    2025/08/18 09:31

    〔記者王姝琇／台南報導〕為推廣跳島旅遊，「台南安平—澎湖馬公觀光交通船」自8月25至29日，搭配七夕推出「安馬線七夕特惠方案」，期間民眾只要憑台南合法旅宿入住證明，就能享有777至999元雙人同行優惠，體驗海上浪漫跳島行程。

    安平往返馬公觀光交通船為暑期觀光注入全新活力，航程約2.5小時，讓旅客開啟輕鬆便捷的海島假期。市長黃偉哲表示，此次結合台南住宿與船票優惠，促進在地旅宿業者的收益，也鼓勵旅客延伸停留，深度體驗台南歷史、美食與夏日風情。

    觀旅局長林國華指出，此航線是整合中央資源與地方航商努力促成，目前與10家台南及澎湖旅行社合作推出跳島遊程，強化台南—澎湖雙城觀光動線，也讓旅客可透過安平港作為節點，串接台南「台灣好行」98府城台江線、東山咖啡線、梅嶺線等台灣好行路線，規劃跳島結合台南市區或郊區延伸遊程，打造從古蹟、美食、自然生態到離島風光的多元旅遊體驗。

    航班由詠傑海運「雙吉福氣輪」負責營運，航線自安平商港4號碼頭出發，航行期間為今年8、9月的週二、五往返台南及馬公。為迎接即將到來的七夕情人節推出「安馬線七夕特惠方案」，凡於8月25至28日期間入住台南合法旅宿，憑住宿證明可享有「2人同行只要999元」超值船票優惠；若為29日七夕當天住宿台南，更可享有「2人同行只要777元」限時驚喜價。

    往返台南安平及澎湖馬公的觀光交通船，搭配七夕推出「安馬線七夕特惠方案」。（南市觀旅局提供）

    往返台南安平及澎湖馬公的觀光交通船，搭配七夕推出「安馬線七夕特惠方案」。（南市觀旅局提供）

    熱門推播