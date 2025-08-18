本週高溫悶熱！午後防熱對流雷陣雨 天氣粉專：防曬、帶雨具

氣象粉專天氣風險今分析，本週各地天氣型態維持高溫悶熱，午後易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2025/08/18 09:56

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk 」今天（18日）分析，本週台灣各地天氣型態大致維持高溫悶熱，午後易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。雖然每天的對流規模與強度有所差異，但整體趨勢相似，提醒民眾午後外出活動務必攜帶雨具，並隨時留意天氣變化。

中央氣象署指出，今天午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨，南部地區及中部山區不排除有局部短延時豪雨。

請繼續往下閱讀...

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中表示，今日至明日（19日），由於台灣以東海面有一低氣壓往北發展，預測將經過那霸一帶進入東海，並持續朝日韓方向移動，過程中不排除有機會增強為熱帶性低氣壓。不過其路徑偏北，對台灣天氣沒有直接影響。台灣本身處於相對低壓環境下，大氣不穩定度偏高，午後對流發展旺盛，局部地區可能出現短時較大雨勢與雷擊，須留意突發性大雨。

林孝儒稱，週三（20日）至週末（23日），台灣附近的環境風場將轉為西南至偏南風，且太平洋高壓勢力也將略往台灣附近西伸，雖然高壓尚不足以完全抑制熱對流，但各地午後降雨範圍會逐日縮減，主要集中在山區。雖然山區午後仍有短時強降雨的機會，但影響範圍相對較前期少。白天體感持續悶熱，外出應加強防曬與補水，午後若前往山區活動，仍需留意短時降雨與雷擊風險。

林孝儒總結，整體來看，本週台灣附近天氣相對維持較典型的夏季天氣，主要降雨型態為午後熱對流降雨。不過，週末開始須留意菲律賓東方海面是否有熱帶系統逐步發展並接近，將可能影響下週前期天氣，目前距離仍遠，後續變化須持續觀察。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法