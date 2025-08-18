嘉義城隍廟百年歷史「開鬼門」儀式8/22再現

城隍夜巡活動「神鬼魅影」民眾裝扮成神明鬼怪，參與遊行。（資料照）

2025/08/18 09:19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕農曆7月將至，國定古蹟嘉義市城隍廟將於農曆6月29日（國曆8月22日）晚間11時舉行「開鬼門」儀式，過程遵循古制，進行道教靈寶科儀，當晚8時30分先進行擁有逾百年歷史、替陽間的人驅除惡運的傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀，並透過全程直播，完整呈現城隍廟中元祭典儀式。

廟方表示，「開鬼門」為民間信仰中悲憫的象徵，城隍廟開啟鬼門，透過城隍尊神度牒引領，讓孤魂等來到人間接受各地的普施，也是緬懷祖先及追思先烈的節日。

「諸羅城隍中元祭」系列活動為嘉市年度重要宗教文化盛事，今年已於國曆7月19日起正式揭開序幕，活動包括8月16日起「奇幻嘉義，城市AR互動尋寶探險」、8月22日「「淨爐除穢，開鬼門儀式」、8月23日「城隍開恩，全嘉開普」、9月4至6日「城隍領航，佛道超渡」、9月21日「嘉義城隍文化微型特展」、9月22日「城隍夜巡，夯枷解厄」及9月23日「緩靖城隍，聖誕千秋」。

廟方說，「城隍夜巡，夯枷解厄」活動，今年再度入選交通部「台灣觀光雙年曆」，讓嘉義的中元文化邁向國際舞台；夜巡活動「神鬼魅影，鬼鬼惹人愛」總獎金逾6萬元，第一名獎金2萬元，歡迎發揮創意，裝扮成各式各樣的鬼怪造型「與神同行」，報名即日起至9月19日，限額50名。

嘉義城隍廟有百年歷史的「開鬼門」神秘科儀。（資料照）

