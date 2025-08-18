為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時
    首頁　>　生活

    冷心低壓接近大氣不穩定 今起3天防午後雷雨開炸

    今起三天（18-20日）山區容易有午後大雷雨發生的機會，平地也會有局部較大雨勢。（資料照）

    今起三天（18-20日）山區容易有午後大雷雨發生的機會，平地也會有局部較大雨勢。（資料照）

    2025/08/18 09:27

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣附近有兩個擾動存在，基本上對台灣也沒有威脅或是直接影響，不過，有高空冷心低壓接近台灣上空，大氣不穩定度高，今起三天（18-20日）山區容易有午後大雷雨發生的機會，平地也會有局部較大雨勢。

    天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，南海擾動91W將往越南北部移動，對台灣沒有影響，而琉球南方的擾動92W發展條件轉好，有可能變成熱帶性低氣壓，是否成颱仍要再觀察，不過目前預測都是往北走，靠近琉球那霸，然後再繼續往九州附近海面移動，基本上對台灣也沒有威脅或是直接影響。

    現在台灣已經逐漸位於低壓槽內，同時有冷心低壓逐漸西移來到台灣上空，大氣不穩定度高，配合熱力作用，預報資料顯示今天起到週三各地山區容易有午後大雷雨發生的機會，熱對流發生後往平地擴散，平地也會有局部較大雨勢，預估區域可能會比較偏向中央山脈沿線到東半部區域，西半部平地受影響較小，民眾前往山區、溪流邊活動尤其要小心。

    氣溫方面還是非常的熱，各地高溫可達33-35度，大台北、西半部有局部區域可能達到36-38度高溫。

    週四（21日）之後到週末（23-24日）隨著高空冷心低壓繼續向西遠離，季風低壓槽內的擾動也向北離開，太平洋高壓重新西伸、北抬回到台灣附近，午後雷雨將從週四起逐漸減少，到了週末風向有機會轉回到偏東風，午後雷雨應該會更為限縮到以中南部山區為主，整體會較為穩定下來。氣溫持續偏高，各地高溫仍有33-35度，西半部局部有36-38度高溫。

    吳聖宇提醒，目前在關島東南方還有第3個擾動90W存在，預報模式也有看到未來將會發展，並且往菲律賓附近靠近的機會，但是時間還很久遠，預報資料的分歧也很大，後續還要繼續觀察。

