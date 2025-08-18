2大韓國人氣女團下半年來高雄開唱 市府及百貨公司推優惠應援

國外樂迷拿商圈夜市優惠券到夜市消費。（圖由經發局提供）

2025/08/18 09:20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄下半年演唱會熱潮不斷，9月迎來Energy、10月BLACKPINK、11月TWICE與伍佰等天團強勢接棒，市府除續推商圈夜市優惠券，屆時各大百貨公司也將推出演唱會憑票根優惠活動，以及各式應援活動。

8月連續3個週末，高雄巨蛋迎來豪華演唱會陣容，從韓國拚團《2025 FNC BAND KINGDOM IN KAOHSIUNG》，到蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會最終站、孫燕姿暌違11年的《就在日落以後》，共吸引數萬歌迷湧進高雄，市府也配合演唱會續推面額50元「商圈夜市優惠券」。

高市經發局長廖泰翔表示，2025高雄演唱會熱潮不斷，帶動城市觀光，而接下來9月迎來Energy、10月BLACKPINK、11月TWICE與伍佰等天團強勢接棒，演唱會熱浪一路延燒至年底，將有各大百貨公司推出演唱會憑票根優惠活動，以及各式應援活動登場。

六合夜市主委莊其章表示，暑假是旅遊旺季，尤其今年高雄7、8月，幾乎每個週末都有大咖歌手樂團接力登場，吸引大批樂迷來高雄；他笑說「現在店家最怕的不是沒客人，而是天公不作美，只要遇到演唱會，攤商準備的食材常常一早就被掃光！」對於下半年2大韓國人氣女團來高雄開唱，夜市攤商早已蓄勢待發。

位於捷運巨蛋站旁的「貓之家俱樂部」副部長蘇小姐也說，高雄8月迎來韓國拚團、蘇打綠和孫燕姿，讓訂位數增加逾3成。

經發局提醒，樂迷們目前持有的10款商圈夜市優惠券，部分券面的使用期限將至8月31日截止，請及早使用。

演唱會期間，六合夜市人潮滿滿。（圖由經發局提供）

