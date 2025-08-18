為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北動保處攜餐廳推「愛心認養小棧」 已助3隻毛寶貝找到新家

    闆娘抱著恢復健康在店內等待認養的虎爺。（圖由動保處提供）

    闆娘抱著恢復健康在店內等待認養的虎爺。（圖由動保處提供）

    2025/08/18 08:50

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為持續推動友善動物政策，新北市動物保護防疫處首度結合餐廳空間與動物認養，攜手三芝新創餐廳「撲克麵線」，成立全市第一座設於餐廳的「愛心認養小棧」。在這裡，民眾除了享用美食，也能親近、認識等待新家的毛寶貝，為流浪動物找到幸福契機。自小棧於6月30日設立以來，已成功媒合3隻動物找到新家。

    動保處長楊淑方表示，撲克麵線闆娘自幼與動物結下深厚緣分，經常在生活中遇見需要幫助的毛寶貝，父母也默默支持。她曾收養一隻遭繁殖場棄養的比熊犬「熊熊」，即便牠身患疾病、聲帶受損，她仍細心照顧長達十年，直至熊熊因心肌梗塞離世。這段經歷成為她投身中途與推廣認養的起點。創業時，她特別規劃餐廳空間設立貓咪互動區，讓顧客在用餐後能與毛寶貝互動，提升認養成功率。

    楊淑方指出，今年三芝動物之家接獲通報，發現一隻在金山老街流浪多年的老貓，因營養不良與眼疾瀕危。經救援後，動保員謝溱秝替牠取名「虎爺」，期盼霸氣名字為牠帶來新生。經醫療與悉心照護，虎爺恢復健康，並由獸醫師提供專業評估，確保進駐餐廳的每隻毛寶貝都能安心等待有緣人。

    楊淑方表示，新北致力打造友善城市，結合餐廳與動物認養的模式，讓民眾在日常生活中就能接觸並認識流浪動物，讓愛從餐桌延伸至每個家庭，未來將持續推廣此類友善據點，期待更多企業與商家響應。最後呼籲市民，支持「認養不棄養」，愛牠就要陪伴牠一生，讓毛寶貝重獲幸福，回歸溫暖的家。

    虎爺被通報左眼潰爛救援入所。（圖由動保處提供）

    虎爺被通報左眼潰爛救援入所。（圖由動保處提供）

    用餐後至消毒區清潔後就可跟毛寶貝互動。（圖由動保處提供）

    用餐後至消毒區清潔後就可跟毛寶貝互動。（圖由動保處提供）

    老闆、闆娘及店貓寶寶。（圖由動保處提供）

    老闆、闆娘及店貓寶寶。（圖由動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播