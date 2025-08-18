新北動保處攜餐廳推「愛心認養小棧」 已助3隻毛寶貝找到新家

闆娘抱著恢復健康在店內等待認養的虎爺。（圖由動保處提供）

2025/08/18 08:50

〔記者羅國嘉／新北報導〕為持續推動友善動物政策，新北市動物保護防疫處首度結合餐廳空間與動物認養，攜手三芝新創餐廳「撲克麵線」，成立全市第一座設於餐廳的「愛心認養小棧」。在這裡，民眾除了享用美食，也能親近、認識等待新家的毛寶貝，為流浪動物找到幸福契機。自小棧於6月30日設立以來，已成功媒合3隻動物找到新家。

動保處長楊淑方表示，撲克麵線闆娘自幼與動物結下深厚緣分，經常在生活中遇見需要幫助的毛寶貝，父母也默默支持。她曾收養一隻遭繁殖場棄養的比熊犬「熊熊」，即便牠身患疾病、聲帶受損，她仍細心照顧長達十年，直至熊熊因心肌梗塞離世。這段經歷成為她投身中途與推廣認養的起點。創業時，她特別規劃餐廳空間設立貓咪互動區，讓顧客在用餐後能與毛寶貝互動，提升認養成功率。

楊淑方指出，今年三芝動物之家接獲通報，發現一隻在金山老街流浪多年的老貓，因營養不良與眼疾瀕危。經救援後，動保員謝溱秝替牠取名「虎爺」，期盼霸氣名字為牠帶來新生。經醫療與悉心照護，虎爺恢復健康，並由獸醫師提供專業評估，確保進駐餐廳的每隻毛寶貝都能安心等待有緣人。

楊淑方表示，新北致力打造友善城市，結合餐廳與動物認養的模式，讓民眾在日常生活中就能接觸並認識流浪動物，讓愛從餐桌延伸至每個家庭，未來將持續推廣此類友善據點，期待更多企業與商家響應。最後呼籲市民，支持「認養不棄養」，愛牠就要陪伴牠一生，讓毛寶貝重獲幸福，回歸溫暖的家。

虎爺被通報左眼潰爛救援入所。（圖由動保處提供）

用餐後至消毒區清潔後就可跟毛寶貝互動。（圖由動保處提供）

老闆、闆娘及店貓寶寶。（圖由動保處提供）

