為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鐵砧山桂花泉登山步道受創 步道邊坡崩坍

    桂花泉登山步道入口路基受損，已初步改善。（記者張軒哲攝）

    桂花泉登山步道入口路基受損，已初步改善。（記者張軒哲攝）

    2025/08/18 08:33

    〔記者張軒哲／台中報導〕鐵砧山被喻為大甲後花園，吸引民眾晨昏散步健走，桂花泉登山步道更是大甲居民健行好去處，近期受到風災豪雨侵襲，步道入口路基受損、龍泉上邊坡崩坍，步道入口路基先完成初步整平，但中段邊坡崩坍尚未清除，呼籲民眾要繞道而行。

    桂花泉步道全長1.45公里，約1小時可走完，今年整修完工，步道分為4段澗之道、山之道、園之道、林之道。沿途有詩詞作品與解說導覽牌，結合自然、生態與人文，屬親子級登山步道，可見民眾攜家帶眷健行。

    桂花泉登山步道日前因颱風挾帶雨勢影響，步道入口與中段邊坡受創，市議員李文傑今日指出，步道入口路基受損，原訂 8 月 20 日才進場施作，經聯繫相關單位，要求提前處理，於 8 月 6 日先完成初步整平，近日已加強改善，方便民眾通行。

    台中市風景區管理所指出，桂花泉登山步道中段的龍泉上邊坡崩坍，屬永信運動公園的範圍，已協調永信公司派員清理中，也提醒遊客，要放慢步伐與繞道通行，確保安全。

    桂花泉登山步道龍泉上邊坡崩坍，尚未清除。（記者張軒哲攝）

    桂花泉登山步道龍泉上邊坡崩坍，尚未清除。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播