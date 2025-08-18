鐵砧山桂花泉登山步道受創 步道邊坡崩坍

桂花泉登山步道入口路基受損，已初步改善。（記者張軒哲攝）

2025/08/18 08:33

〔記者張軒哲／台中報導〕鐵砧山被喻為大甲後花園，吸引民眾晨昏散步健走，桂花泉登山步道更是大甲居民健行好去處，近期受到風災豪雨侵襲，步道入口路基受損、龍泉上邊坡崩坍，步道入口路基先完成初步整平，但中段邊坡崩坍尚未清除，呼籲民眾要繞道而行。

桂花泉步道全長1.45公里，約1小時可走完，今年整修完工，步道分為4段澗之道、山之道、園之道、林之道。沿途有詩詞作品與解說導覽牌，結合自然、生態與人文，屬親子級登山步道，可見民眾攜家帶眷健行。

桂花泉登山步道日前因颱風挾帶雨勢影響，步道入口與中段邊坡受創，市議員李文傑今日指出，步道入口路基受損，原訂 8 月 20 日才進場施作，經聯繫相關單位，要求提前處理，於 8 月 6 日先完成初步整平，近日已加強改善，方便民眾通行。

台中市風景區管理所指出，桂花泉登山步道中段的龍泉上邊坡崩坍，屬永信運動公園的範圍，已協調永信公司派員清理中，也提醒遊客，要放慢步伐與繞道通行，確保安全。

桂花泉登山步道龍泉上邊坡崩坍，尚未清除。（記者張軒哲攝）

