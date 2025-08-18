高屏地區連續災害 農損採合併救助免重複申請

高屏地區接連颱風、豪雨，農損嚴重，農糧署將採認連續性災損合併審理，受災農民無需重複申請。（記者蘇福男攝）

2025/08/18 08:34

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄及屏東地區接連受丹娜絲颱風、0708豪雨及0728豪雨影響，農業災情損失嚴重，農業部已陸續公告部分作物及農業設施為現金救助品項，上週又遭楊柳颱風肆虐， 農糧署表示，楊柳農損也將採認定連續性災損合併審理，受災農民無需重複申請，以協助農民加速復耕。

農糧署指出，楊柳災害屬於丹娜絲颱風以來連續性災損，將秉持簡政便民原則，除請公所合併審理受損情形外，針對先前受到丹娜絲颱風、0708豪雨及0728豪雨等天災影響但未達20%農損者，倘因楊柳颱風受損，農民無須再提出申請，將由公所合併認定於豪雨受損程度。

農糧署提醒高屏地區農民，前次公告救助品項受災尚未申請者，請務必於公告申報期限前至土地所在地公所申報救助，至同一產期內原則上僅能核發一次救助金，但若復耕後再遭災損，且有檢具相關證明者，得再次救助。

農糧署說明，為協助農民儘速復耕，農業部召開多次專家會議，針對災損顯現具普遍性及一致性嚴重地區及品項，辦理主動公告及加速救助措施。

此次楊柳颱風來襲，高屏地區各公所陸續查報已顯現災損情形，另針對尚未顯現損害，如蓮霧、蜜棗等作物品項是否因長期降雨根系受損、樹勢生育不佳等延遲性災損，農糧署與高雄區農業改良場及地方政府將持續觀察後續災損情形。

農糧署籲請農民發現有災損情形，請先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並主動通報基層公所，以利後續評估災情。

