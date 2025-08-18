為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨家》台中大坑觀音亭「佛系螳螂」 筊杯上練拳超療癒

    「佛系螳螂」站在筊杯上彷彿雙手合十膜拜，饒富趣味。（張姓山友提供）

    「佛系螳螂」站在筊杯上彷彿雙手合十膜拜，饒富趣味。（張姓山友提供）

    2025/08/18 08:29

    〔記者許國楨／台中報導〕台中大坑觀音亭近日出現一位「特別香客」，竟然是一隻小小螳螂！這隻被山友笑稱為「佛系螳螂」的小昆蟲，悠哉地爬上觀音像前的供桌，不僅跨過紅色筊杯，還舉起前足，彷彿雙手合十膜拜，模樣莊嚴又饒富趣味，讓現場民眾忍不住大呼：「真的好療癒」。

    大坑風景區九號、九之一與十號步道一向人潮鼎盛，許多民眾都會把觀音亭視為休息中繼站，亭前矗立著一尊巨大法相莊嚴觀音像，不少山友到此總會駐足雙手合十，祈求平安，不料這回竟出現「最虔誠」的一隻小螳螂。

    根據山友拍下畫面中，螳螂站在供桌上，纖細的前足抬起，動作神似人類合掌拜佛，與一旁的筊杯相映成趣，由於螳螂一動不動，姿勢維持良久，看起來格外投入，讓人忍不住打趣說：「佛系螳螂要來開示了」，不少網友更是笑翻留言：「比我還懂拜拜禮數」、「觀音顯靈，連昆蟲都來當信徒」。

    也有人認真解讀，認為這正是自然與信仰奇妙交會的瞬間，提醒人們珍惜山林萬物，而大坑觀音亭長年是登山客的心靈休憩點，莊嚴與清幽兼具，如今再添這段「佛系螳螂」趣聞，讓參拜氛圍多了一分可愛幽默。

    法相莊嚴的巨大觀音像。（資料照，記者許國楨攝）

    法相莊嚴的巨大觀音像。（資料照，記者許國楨攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播