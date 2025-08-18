獨家》台中大坑觀音亭「佛系螳螂」 筊杯上練拳超療癒

「佛系螳螂」站在筊杯上彷彿雙手合十膜拜，饒富趣味。（張姓山友提供）

2025/08/18 08:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中大坑觀音亭近日出現一位「特別香客」，竟然是一隻小小螳螂！這隻被山友笑稱為「佛系螳螂」的小昆蟲，悠哉地爬上觀音像前的供桌，不僅跨過紅色筊杯，還舉起前足，彷彿雙手合十膜拜，模樣莊嚴又饒富趣味，讓現場民眾忍不住大呼：「真的好療癒」。

大坑風景區九號、九之一與十號步道一向人潮鼎盛，許多民眾都會把觀音亭視為休息中繼站，亭前矗立著一尊巨大法相莊嚴觀音像，不少山友到此總會駐足雙手合十，祈求平安，不料這回竟出現「最虔誠」的一隻小螳螂。

根據山友拍下畫面中，螳螂站在供桌上，纖細的前足抬起，動作神似人類合掌拜佛，與一旁的筊杯相映成趣，由於螳螂一動不動，姿勢維持良久，看起來格外投入，讓人忍不住打趣說：「佛系螳螂要來開示了」，不少網友更是笑翻留言：「比我還懂拜拜禮數」、「觀音顯靈，連昆蟲都來當信徒」。

也有人認真解讀，認為這正是自然與信仰奇妙交會的瞬間，提醒人們珍惜山林萬物，而大坑觀音亭長年是登山客的心靈休憩點，莊嚴與清幽兼具，如今再添這段「佛系螳螂」趣聞，讓參拜氛圍多了一分可愛幽默。

法相莊嚴的巨大觀音像。（資料照，記者許國楨攝）

