    首頁　>　生活

    三灣鵝肉前省道、縣道路口易淹水至街區 地方盼改善

    三灣鵝肉前省道、縣道路口易淹水至街區，地方盼改善。（陳光軒提供）

    2025/08/18 07:51

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉知名的三灣鵝肉前、台3線與124線道（中正路）路口，近年來常常遇到大雨就發生淹水，而且水流會由地勢較高的台3線外環道往地勢較低的三灣街區宣洩造成淹水，讓路口與三灣街區甚至老街變成一片水鄉。經地方反映後，公路局苗栗工務段與多位民代、苗栗縣府、三灣鄉公所等會勘，盼找出解法。

    苗栗工務段表示，台3線外環道排水溝上方有不少花台，且下方淤積嚴重，屬於工務段權責部分由工務段清除；非工務段負責部分須分別由管理機關清理。

    陳光軒說，花台難以追究由誰設置，但幾乎皆被雜草淹沒，透過枝幹撥開後發現花台下滿是泥土淤積。另外，陳光軒認為可施做橫向排水（過路溝），將過多雨水引入對向排水溝，但需確認溝底高程；苗栗縣議員曾玟學則指出，建議評估於中正路做橫向截水溝，將雨水分流至對向排水溝以降低積水機率。

    苗栗工務段則回應，施作過路溝或截水溝可能影響當地既有排水管線，將會再研議是否適合以及評估效果。

