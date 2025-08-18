南投67家衛生管理優良餐廳 重新評核讓民眾吃得安心

南投縣衛生局人員，在衛生管理評核優良的餐廳，掛上「優級」或「良級 」標章。（南投縣衛生局供）

2025/08/18 07:37

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府衛生局為打造縣內優良的餐飲消費環境，鼓勵餐飲業者自主衛生管理，2023起針對縣內一般餐館及20桌以上宴席餐廳進行衛生管理評核，有67家業者獲得優良衛生管理標章，但兩年效期已到，衛生局近日重新展開評核，除希望這67家業者繼續維持，也盼有更多餐飲業者能獲得標章，讓民眾吃得安心。

南投縣衛生局指出，優良餐飲衛生管理分級評核項目，包括廁所、從業人員、烹調作業場所及食品製程衛生，以及用餐場所品質與廢棄物等管理等，只要符合規範並通過評核，可獲頒「優級」或「良級」標章，目前榮獲「優級」餐廳有52家、「良級」有15家，並將標章掛在店內櫃檯等醒目處，也在衛生局官網公布名單，除保障消費者健康，也有提升業者形象及營收效果。

惟為避免已獲得標章的餐廳因而懈怠，以及讓更多餐飲業者能獲得此標章，效期只有兩年，目前正重新展開評核，呼籲縣內餐飲業者踴躍報名參加，衛生局將派專業人員輔導業者提升自身衛生管理水平，贏得消費者信賴與青睞，共同營造「食在安心」的餐飲消費環境。

南投縣衛生局人員針對餐飲業進行自主衛生局管理輔導及評核。（南投縣衛生局提供）

