為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投67家衛生管理優良餐廳 重新評核讓民眾吃得安心

    南投縣衛生局人員，在衛生管理評核優良的餐廳，掛上「優級」或「良級 」標章。（南投縣衛生局供）

    南投縣衛生局人員，在衛生管理評核優良的餐廳，掛上「優級」或「良級 」標章。（南投縣衛生局供）

    2025/08/18 07:37

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府衛生局為打造縣內優良的餐飲消費環境，鼓勵餐飲業者自主衛生管理，2023起針對縣內一般餐館及20桌以上宴席餐廳進行衛生管理評核，有67家業者獲得優良衛生管理標章，但兩年效期已到，衛生局近日重新展開評核，除希望這67家業者繼續維持，也盼有更多餐飲業者能獲得標章，讓民眾吃得安心。

    南投縣衛生局指出，優良餐飲衛生管理分級評核項目，包括廁所、從業人員、烹調作業場所及食品製程衛生，以及用餐場所品質與廢棄物等管理等，只要符合規範並通過評核，可獲頒「優級」或「良級」標章，目前榮獲「優級」餐廳有52家、「良級」有15家，並將標章掛在店內櫃檯等醒目處，也在衛生局官網公布名單，除保障消費者健康，也有提升業者形象及營收效果。

    惟為避免已獲得標章的餐廳因而懈怠，以及讓更多餐飲業者能獲得此標章，效期只有兩年，目前正重新展開評核，呼籲縣內餐飲業者踴躍報名參加，衛生局將派專業人員輔導業者提升自身衛生管理水平，贏得消費者信賴與青睞，共同營造「食在安心」的餐飲消費環境。

    南投縣衛生局人員針對餐飲業進行自主衛生局管理輔導及評核。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局人員針對餐飲業進行自主衛生局管理輔導及評核。（南投縣衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播