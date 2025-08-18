為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    注意！台中市9區8/19起停水28至36小時

    台中市有9區明（19日）停水28至36小時。（記者蘇金鳳攝）

    台中市有9區明（19日）停水28至36小時。（記者蘇金鳳攝）

    2025/08/18 07:27

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣自來水公司第4區管理處因苗栗三義鄉景山溪水管橋前2600mm導水管滲漏，將啟動緊急搶修作，預計於19日（星期二）10時起至8月20日（星期三）停水，共計28至36小時，停水戶數約29萬8771戶，請市民提前儲水。

    水公司表示，停水區域包含北屯區、北區、東區、中區、南區、大里、太平、大肚、烏日等9個行政區，台74號快速道路以西約19萬戶將於20日14時逐步恢復供水，停水約28小時；快速道路以東約11萬戶，因高地及管線末端須於22時逐步恢復供水，停水約36小時。

    因應此次停水，經發局表示，水公司規劃設置139處臨時取水站並派遣14台水車巡迴補水，詳細資訊可點閱自來水公司停水公告網站。

    水公司表示，停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，因此管線末端或巷弄區域，將延後恢復供水。

    停水期間可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況。

     

    台中市有9區19日起停水28至36小時。（市府提供）

    台中市有9區19日起停水28至36小時。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播