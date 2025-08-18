注意！台中市9區8/19起停水28至36小時

台中市有9區明（19日）停水28至36小時。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/18 07:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣自來水公司第4區管理處因苗栗三義鄉景山溪水管橋前2600mm導水管滲漏，將啟動緊急搶修作，預計於19日（星期二）10時起至8月20日（星期三）停水，共計28至36小時，停水戶數約29萬8771戶，請市民提前儲水。

水公司表示，停水區域包含北屯區、北區、東區、中區、南區、大里、太平、大肚、烏日等9個行政區，台74號快速道路以西約19萬戶將於20日14時逐步恢復供水，停水約28小時；快速道路以東約11萬戶，因高地及管線末端須於22時逐步恢復供水，停水約36小時。

因應此次停水，經發局表示，水公司規劃設置139處臨時取水站並派遣14台水車巡迴補水，詳細資訊可點閱自來水公司停水公告網站。

水公司表示，停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，因此管線末端或巷弄區域，將延後恢復供水。

停水期間可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況。

台中市有9區19日起停水28至36小時。（市府提供）

