為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    海保署4年10億生態守護計畫 審計部列出有效樣本不足等3缺失

    海保署4年10億生態守護計畫，審計部列出有效樣本不足等3缺失。圖為南沙太平島海龜。（海保署提供）

    海保署4年10億生態守護計畫，審計部列出有效樣本不足等3缺失。圖為南沙太平島海龜。（海保署提供）

    2025/08/18 07:08

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋保育署4年花費約10億元執行「台灣海域生態環境守護計畫」，被審計部發現3項缺失，包括保育計畫缺乏可量化的績效指標，委外研究降低漁業混獲海洋保育類生物忌避措施的收回有效樣本數量不足，以及全國各海洋保護區間有未訂定管理計畫或未進行生態調查等情事，要求海保署檢討改善。

    審計部公布去年決算審核結果表示，海保署提出台灣白海豚、黑嘴端鳳頭燕鷗、鯨豚、海龜、硨磲貝及三棘鱟等保育計畫，雖然列出優先復育行動項目，但執行成果的評估，缺乏可量化的績效指標。

    另委辦「台灣沿近海域降低海洋保育類生物混獲之忌避措施推廣計畫」（下稱忌避措施推廣計畫），共有53艘樣本船，但截至測試結束的去年11月底，有效樣本回收率不均且數量偏少，未能充分支持研究結果的代表性與推論效度。

    至於「海洋保護區經營管理成效評估及輔導計畫」，截至去年底，許多管理機關尚未完成應有的法定程序，要求海洋委員會督促海保署積極推動。

    海保署回覆指出，已研擬訂優先復育行動項目的量化指標；將加強與樣本船的聯繫與溝通，並增加獎勵金制度；透過海洋保護區整合平台會議，協調各機關加速執行海洋保護區管理計畫擬定與公告或修訂，並優化評鑑工具，協助擬定改善策略。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播