有颱風？吳德榮：下半週熱帶擾動發展

最新歐洲模式（左圖）顯示，今明兩天南海的熱帶擾動沒有發展；歐洲系集模式（右圖）也顯示，台灣東南東方另一熱帶擾動亦發展緩慢。（圖擷自洩天機教室）

2025/08/18 07:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（18日）午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨，南部地區及中部山區不排除有局部短延時豪雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，下半週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，是否影響台灣仍須觀察；今天至週四水氣增多、大氣不穩定，午後常有強對流發展。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至週四（21日）因太平洋高壓減弱北退，台灣附近水氣增多，局部地區偶有零星降雨機率，各地仍以晴時多雲為主、天氣悶熱；但大氣不穩定，午後常有強對流發展，應注意劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等的發生。

請繼續往下閱讀...

最新歐洲模式模擬顯示，週五（22日）至下週日（24日）各地晴朗炎熱，午後山區有局部陣雨或雷雨，仍有擴及部分平地機率。

最新歐洲模式顯示，今明兩天南海的「熱帶擾動」沒有發展；往西北通過海南島，再進入越南北部；此外，與歐洲系集模式皆顯示，台灣東南東方另一「熱帶擾動」亦發展緩慢，偏北遠離；此兩擾動對台皆無影響。下半週菲律賓東方海面還有第3個「熱帶擾動」發展，朝西至西北西進行，各國模式仍調整中，需密切觀察是否具威脅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法