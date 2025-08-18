台62線東西行基隆安樂區 8/19至20晚間8點至早上6點施工管制

基隆工務段預定於8月19日晚間8點至20日早上6點止，於台62線東、西行0K+000至2K+000進行路面施工。（公路局北區養護工程分局提供）

2025/08/18 06:57

〔記者黃子暘／新北報導〕交通部公路局北區養護工程分局指出，為維護道路品質，基隆工務段預定於8月19日晚間8點至20日早上6點止，於台62線東、西行0K+000至2K+000進行路面施工，施工時將封閉台62線東行0K+000至2K+000內、外車道、東行0K入口匝道，以及西行0K+000至2K+000交替封閉一車道，請用路人行經相關道路時遵守指揮，或提前改道。

分局表示，請大型重型機車改道行駛台2線基金一路往麥金路至八德路、明德一路，後至七賢橋右轉台62線東向，路程約增加19分鐘；汽車改道部分，可行駛台2線往國道3號基金交流道，南下至瑪東系統續行台62線東向，路程約增加6分鐘。

分局指出，行車資訊可收聽廣播、留意資訊可變看板，最新路況查詢可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥（02）86875114、公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

