08/18各報重點新聞一覽

美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發出嚴厲警告，直指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

2025/08/18 06:58

自由時報

美前國安高層重砲示警 「國民黨正削弱華府挺台根基」

美國前白宮國安會幕僚長葛雷近日發出嚴厲警告，直指台灣主要在野黨國民黨不願優先考慮充足的國防開支，此舉正從根本上削弱華府對台支持的根基。他更示警，若台灣無法展現自我防衛的決心，恐將被日益厭倦承擔全球義務的美國視為「不夠認真」的夥伴。

青年所得續創高 去年30歲以下年收55.97萬 年增1.37萬元 平均月入4.66萬元

青年所得續創新高！主計總處調查，去年所得收入者平均年所得近七十三萬元、續創史上新高，且各年齡層平均所得均創紀錄，其中未滿三十歲平均五十五．九七萬元、年增一．三七萬元，換算平均月入四．六六萬元。官員表示，國內經濟持續成長、失業率處於低檔，加上基本工資調高等，國人所得持續增加。

南三段山難2死 8歲孫冷靜打電話報警獲救

桃園七十歲登山嚮導陳雲芳，本月八日帶著八歲蔣姓外孫，以及六十三歲女山友詹雅筑攀爬岳界有「終極縱走路線」之稱的中央山脈南三段，惟十二日遭楊柳颱風侵襲，在可樂可樂安山紮營，期間帳篷被風吹壞滲水被迫滯留，十六日陳、詹因失溫，蔣童叫不醒兩人，便拿著外公手機報案求救，經空勤直升機吊掛下山送醫，陳、詹失溫不治，蔣童則靠冷靜求生，輕微脫水幸運生還。

聯合報

川澤二會 歐洲領袖同赴白宮保澤挺烏

美國總統川普將在十八日會見到訪白宮的烏克蘭總統澤倫斯基，討論俄烏戰爭，法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨等歐洲領袖將一同出席，大陣仗支持澤倫斯基，避免川普立場過度親俄，傷害烏克蘭和歐洲安全。

童子賢：派系為綠電開槍 才叫二流國家

第二波罷免及核三重啟公投本周六投票，昨天是投票前的超級星期天，和碩集團董事長童子賢等人號召跨領域專家學者發起連署，呼籲全民為核三重啟公投投下同意票。針對民進黨立委莊瑞雄聲稱「核廢料放在哪裡就是二等公民」，童子賢回應表示，政治清廉、做好環境保護就是一流國家象徵，地方派系為綠電開槍爭奪才叫做二流國家。

中國時報

在陸台灣人回復身分 變例外許可

內政部近日預告修正辦法，台灣人因領大陸護照或在大陸設籍而喪失台灣身分，欲申請回復台灣身分時，應符合對台灣國防安全有重大貢獻等條件，該辦法修訂後報行政院核定即可實施，不需立法院通過。一位內政部前高高層示警，該修法有違憲、限制人民遷徙自由之虞，質疑民進黨政府要逼台商、台生及眷屬不要在大陸營商讀書，否則在台會有家歸不得。

盧秀燕拉朱立倫手 讚主席表現好

近期國民黨主席改選議題發燒，台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫17日都連趕3場力挺3位台中選區藍委。盧秀燕在藍委楊瓊瓔造勢場與朱立倫同框時，大讚朱這幾年擔任國民黨主席，歷經2022年縣市長選舉、2024年立委選戰及726反罷免「全壘打」等表現，有目共睹，邊說邊高舉朱的手高聲說「媽媽給你按個讚」，朱則擁住盧的肩膀表達感謝，兩人互動耐人尋味，引發熱議。

主計總處調查，2024年30歲以下平均所得55.97萬元，續創歷年新高。（記者鄭琪芳攝）

祖孫與女山友3人攀登南三段，卻遭遇颱風發生失溫山難，造成阿公、女山友身亡，僅剩8歲孫子報警獲救吊掛下山。（民眾提供）

