雲系北移！高溫上看36度 各地慎防午後雷陣雨

今日午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨，南部地區及中部山區不排除有局部短延時豪雨。（資料照）

2025/08/18 06:49

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（18日）南方雲系北移，台東及屏東地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有局部大雨，南部地區及中部山區不排除有局部短延時豪雨，民眾在午後請留意天氣變化，以及短延時強降雨伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出攜帶雨具備用。

氣溫方面，今日東半部高溫約31、32度，西半部高溫可以來到34、35度，尤其大台北地區及中南部近山區有可能出現36度左右或以上高溫，中午前後紫外線偏強，民眾外出請注意防曬並多補充水分。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。

週二（19日）、週三（20日）南方雲系北移，水氣增多，環境較不穩定，台東及屏東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，且對流發展範圍較廣、局部雨勢亦較明顯且降雨可能持續到傍晚至晚間。

週四（21日）至週五（22日），各地為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。週六（23日）至下週日（24日）各地仍為多雲到晴，環境轉偏東南風，迎風面的台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 26 ~ 35 27 ~ 33 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法