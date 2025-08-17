你不知道的數字！台南義消平均「高齡45歲」

義消垂降訓練。（消防局第一大隊提供）

2025/08/17 23:42

〔記者楊金城／台南報導〕少子化的衝擊，加上年輕世代的觀念不同以往，目前台南市義消平均歲數45歲，警察「五力」（義警、民防、義交、守望相助隊、志工）也不遑多讓，數字的背後透露隊員高齡化、招募危機，恐影響整體救災救護能量。

台南市義消總隊下轄直屬大隊、7個義消大隊、30個義消中隊、52個義消分隊（含婦宣、山搜、救護分隊），根據消防局統計，南市義消2022年有3454人、2023年3450人、2024年3471人、今年3498人，但這是將義消顧問、婦宣也併計在內，推估基層義消實際人數約2000人，溪北地區又因城鄉差距，資源不如市區，義消分隊普遍缺額。

另方面，消防分隊因警消輪休、加休、補休、訓練，分隊當班的值勤人力吃緊，義消協勤、後勤支援更顯重要，但由於火警、救災、搜救大多是突發狀況，能抽空趕來支援的往往是「老面孔」義消。

義消59歲屆退 新血多中壯年

基層義消分析，年輕人觀念轉變、家庭、工作等因素，加上協勤辛勞且有一定危險性，使得招募年輕義消費力，在山海偏區因人口外移、高齡化，要招募年輕新血更不容易，有些義消分隊員曾一度只有8人；一般義消分隊含幹部一般約38人，義消屆退是59歲，補進來的新血如多是中壯年，高齡化趨勢也就可以理解。

南市消防局近幾年推動成立企業義消「自己火災先自救」，提升工廠火警初期救災應變能力，已有9支企業義消成立，大型賣場、企業也推動應變小組訓練，都是在提升協勤警消的義消戰力。

南市義消編組有一般救災、防災宣導、緊急救護、特搜、水域救生、山域搜救義消及全國首創的資通訊義消，消防局指出，設立多元專業義消以吸收新血，且依民法成年年齡修正，也將招募義消年齡下修為18歲，為讓義消年輕化，初任年齡滿45歲，不建議加入義消，也是因應作為。

不少消防分隊利用消防體驗活動、宣傳、海報強化招募年輕義消，消防局更重視與大學院校學生互動，培植未來招募人力。消防局強調，將持續為義消爭取更好的福利與保障。

警察的五力同樣有隊員老化、年輕隊員招募不易的難題，必須正視。

南市義消訓練。（消防局第一大隊提供）

義消協同警消出勤，支援救災救護、特殊搜救助力很大。（南市消防局第一大隊提供）

