爭取新血！台南編列義消義警民防「協勤津貼」

義消協助山域搜救任務。（南市消防局第一大隊提供）

2025/08/17 23:34

〔記者楊金城／台南報導〕針對台南義消、警察協勤民力義警、民防人員等，消防局、警察局編列出勤代金、協勤津貼等補貼，並有消友會、顧問團做後盾，鼓舞協勤民力士氣，爭取新血加入。

台南市消防局編列預算補貼義消人員出勤代金，目前調高為每次出勤代金100元，也補助每人自強活動費、團隊每月辦公費；義消還配發個人救災裝備、工作服等，也有投保壽險、意外險及健檢補助，因公傷亡有多項慰問、福利互助金等。

警察協勤五力中，南市警察局今年首次對依民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法編管的義警及民防人員，發給協勤津貼每小時165元，每人每月支領4小時，必要時最多延長4小時，義消也能選擇到消防署竹山訓練中心接受進階專業訓練。

此外，還有福利團體保險（疾病或意外住院及死亡保險補助）、福利互助（疾病或意外住院互助金補助、喪葬補助）、自強活動費每人每年1000元、工作獎勵費每小隊1萬元；守望相助巡守隊每人團保600元、自強活動補助1000元，以義警的協勤津貼每小時200元最多。

消友會是警消、義消的後盾。（南市消防局第一大隊提供）

