紙風車前進板橋 蘇巧慧、戴瑋姍與親子同歡

2025/08/17 22:27

〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨立委暨新北市黨部主委蘇巧慧今（17）日前往新北市板橋第一運動場前廣場，與約3000位觀眾一起觀賞紙風車劇團表演，該活動由黨籍新北市議員戴瑋姍主辦。蘇巧慧表示，戴瑋姍一直用心照顧地方，爭取服務兒童的建設外，也爭取完善動物保護制度，她會和戴瑋姍一起繼續努力，打造更好的新北。

蘇巧慧說，自上任以來，她非常重視孩童學習和生活環境，為40多間學校爭取約200項軟硬體設施改善，包括行人道改善計畫、興建天幕球場、翻新老舊廁所、改善活動中心地坪等。

戴瑋姍則表示，她近年積極爭取公共幼兒園、非營利幼兒園，以及共融遊戲場，包括建置浮洲河濱、重慶公園、五權公園、音樂公園及江翠北側等處，也改善江翠、埔乾、後埔地區人行空間，提供更好的育兒環境。

戴瑋姍指出，她也在議會推動各項動保制度，並擴大升級浮洲寵物公園，服務飼主與寵物。

