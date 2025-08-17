為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    紙風車前進板橋 蘇巧慧、戴瑋姍與親子同歡

    戴瑋姍邀請紙風車劇團前來板橋演出，蘇巧慧也出席與親子同歡。（記者黃子暘攝）

    戴瑋姍邀請紙風車劇團前來板橋演出，蘇巧慧也出席與親子同歡。（記者黃子暘攝）

    2025/08/17 22:27

    〔記者黃子暘／新北報導〕民進黨立委暨新北市黨部主委蘇巧慧今（17）日前往新北市板橋第一運動場前廣場，與約3000位觀眾一起觀賞紙風車劇團表演，該活動由黨籍新北市議員戴瑋姍主辦。蘇巧慧表示，戴瑋姍一直用心照顧地方，爭取服務兒童的建設外，也爭取完善動物保護制度，她會和戴瑋姍一起繼續努力，打造更好的新北。

    蘇巧慧說，自上任以來，她非常重視孩童學習和生活環境，為40多間學校爭取約200項軟硬體設施改善，包括行人道改善計畫、興建天幕球場、翻新老舊廁所、改善活動中心地坪等。

    戴瑋姍則表示，她近年積極爭取公共幼兒園、非營利幼兒園，以及共融遊戲場，包括建置浮洲河濱、重慶公園、五權公園、音樂公園及江翠北側等處，也改善江翠、埔乾、後埔地區人行空間，提供更好的育兒環境。

    戴瑋姍指出，她也在議會推動各項動保制度，並擴大升級浮洲寵物公園，服務飼主與寵物。

    約3000位觀眾在新北市板橋第一運動場前廣場，觀賞紙風車劇團表演。（記者黃子暘攝）

    約3000位觀眾在新北市板橋第一運動場前廣場，觀賞紙風車劇團表演。（記者黃子暘攝）

    蘇巧慧（前右）表示，戴瑋姍（前左）一直用心照顧地方，爭取服務兒童的建設，以及完善動物保護制度，她會和戴瑋姍一起繼續努力，打造更好的新北。（記者黃子暘攝）

    蘇巧慧（前右）表示，戴瑋姍（前左）一直用心照顧地方，爭取服務兒童的建設，以及完善動物保護制度，她會和戴瑋姍一起繼續努力，打造更好的新北。（記者黃子暘攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播