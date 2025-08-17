屠宰場現代化》嘉義縣肉品市場改建 5年來「只聞樓梯響」

嘉縣肉品市場拆除，待升級轉型改建。（記者王善嬿攝）

2025/08/17 22:15

〔記者王善嬿、楊媛婷／專題報導〕我國政府自2021至2024年推動「養豬產業全面轉型升級」計畫編列近130億元基金，其中屠宰場現代化及肉品冷鏈升級和輔導養豬場現代化轉型是其中重點，成立一甲子的嘉縣肉品市場因此規劃升級改建，但2020年由前行政院長蘇貞昌拍板至今已5年，仍停留「只聞樓梯響」階段。

因應改建，嘉縣肉品市場自2022年停止屠宰拍賣，至今仍未啟動改建，鄉親質疑「到底蓋不蓋？」嘉縣府表示，因工程龐大需許多單位協調、營建成本高漲等因素延宕，估算新建經費約30億元，高於當初農業部計畫補助的20億元，正爭取中央提高補助，再配合編列地方款項支應。

嘉縣府農業處長許彰敏表示，欲推動新建現代化，並符合HACCP（食品安全管制系統）認證屠宰場，需要工程專業，期待由農業部溝通協調尋求專業工程單位。

農業部畜牧司表示，嘉義縣朴子肉品市場目前確定由嘉義縣政府主辦興設，但因嘉義縣政府無辦理大型工程的經驗，正協請經濟部國土規劃署及行政院公共工程委員會協助。

中華民國養豬協會理事林秋桂表示，嘉縣肉品市場停止屠宰拍賣交易，當地豬農須載運豬隻到台南市、嘉市或雲林縣等地，豬農都希望改建工程儘快完工，未來有利推動豬肉出口。

鹿草鄉立富畜牧場負責人劉芸富說，嘉縣豬隻屠宰拍賣交易需到外縣市，增加碳足跡，且長期沒有符合HACCP認證的公有肉品市場，不利貿易商出口肉品。

嘉義縣肉品市場改建進度，停在只聞樓梯響階段。（記者王善嬿攝）

