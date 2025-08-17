北捷南環段文山區施工 木柵路二段Y3站8月底交維

北市捷運局表示，木柵路一段（Y4站）目前進行試院路4巷拓寬中；模擬圖。（取自捷運局官網）

2025/08/17 21:47

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市正在興建信義線東延段、萬大中和線、北環段、南環段及東環段5條捷運路網，其中北環段及南環段進度30.17%。文山區議員耿葳表示，南環段可從動物園站通至大坪林站，預定設站位置幾乎都在文山區，而原本道路容許交通流量飽和，既有交通瓶頸在南環段施工後，可預期會出現交通黑暗期，目前尚未封閉施工，但已有民眾憂心忡忡。市府捷運工程局回應，木柵路二段（Y3站）預定8月底、木柵路一段（Y4站）預定9月中開始第一階段交維，進行人行道削減、架設鋼護欄。

耿葳指出，文山多為老舊社區，歷任市長對當地交通改善政策治標不治本，現有聯外道路也因社宅政策，湧入大量人口、車輛，原本道路容許交通流量已飽和。木柵路、興隆路、辛亥路、秀明路沿線都有捷運站點，雖然還未封閉施工，但已有民眾抱怨，尤其是木柵路的Y3、Y4站，施工圍離架設在人行道上貼近民宅，與民宅最近處僅有90公分，對商家、住戶都是不小的影響，出入不便也影響店家生計，但畢竟是重大工程，市民也只能接受。

捷運局說明，南環段有6座車站，分成670A（2站）、670（4站）兩個區段標，670A前年（2023年）已開工，新光路及萬壽路的交維於同年底、去年初陸續開始架設；670今年3月開工，先期作業如施工說明會、各類施工計畫書等基本已完備，木柵路二段（Y3站）預定8月底開始第一階段交維，木柵路一段（Y4站）目前進行試院路4巷拓寬中、預訂9月中開始第一階段交維，實際開始時間將視交維會勘結果微調。

