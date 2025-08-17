為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北捷南環段文山區施工 木柵路二段Y3站8月底交維

    北市捷運局表示，木柵路一段（Y4站）目前進行試院路4巷拓寬中；模擬圖。（取自捷運局官網）

    北市捷運局表示，木柵路一段（Y4站）目前進行試院路4巷拓寬中；模擬圖。（取自捷運局官網）

    2025/08/17 21:47

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市正在興建信義線東延段、萬大中和線、北環段、南環段及東環段5條捷運路網，其中北環段及南環段進度30.17%。文山區議員耿葳表示，南環段可從動物園站通至大坪林站，預定設站位置幾乎都在文山區，而原本道路容許交通流量飽和，既有交通瓶頸在南環段施工後，可預期會出現交通黑暗期，目前尚未封閉施工，但已有民眾憂心忡忡。市府捷運工程局回應，木柵路二段（Y3站）預定8月底、木柵路一段（Y4站）預定9月中開始第一階段交維，進行人行道削減、架設鋼護欄。

    耿葳指出，文山多為老舊社區，歷任市長對當地交通改善政策治標不治本，現有聯外道路也因社宅政策，湧入大量人口、車輛，原本道路容許交通流量已飽和。木柵路、興隆路、辛亥路、秀明路沿線都有捷運站點，雖然還未封閉施工，但已有民眾抱怨，尤其是木柵路的Y3、Y4站，施工圍離架設在人行道上貼近民宅，與民宅最近處僅有90公分，對商家、住戶都是不小的影響，出入不便也影響店家生計，但畢竟是重大工程，市民也只能接受。

    捷運局說明，南環段有6座車站，分成670A（2站）、670（4站）兩個區段標，670A前年（2023年）已開工，新光路及萬壽路的交維於同年底、去年初陸續開始架設；670今年3月開工，先期作業如施工說明會、各類施工計畫書等基本已完備，木柵路二段（Y3站）預定8月底開始第一階段交維，木柵路一段（Y4站）目前進行試院路4巷拓寬中、預訂9月中開始第一階段交維，實際開始時間將視交維會勘結果微調。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播