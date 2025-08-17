為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    淡水仲夏煙火第二彈 共賞600秒絢爛夜空（圖輯）

    淡水漁人碼頭煙火登場，八里挖子尾海灘湧入大批民眾駐足欣賞，夜空被絢爛花火點亮。（記者王藝菘攝）

    淡水漁人碼頭煙火登場，八里挖子尾海灘湧入大批民眾駐足欣賞，夜空被絢爛花火點亮。（記者王藝菘攝）

    2025/08/17 21:46

    〔記者王藝菘／台北報導〕「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀於今天晚間8點浪漫登場。本次活動以「碼頭印象」為主題，特別規劃12吋高空煙火彈與長達600秒的主題煙火演出，將淡水河口夜空妝點成一場璀璨盛宴。

    今年煙火設計以淡水藍與淺檸檬黃為主色調，運用霞草型、時雨型等特殊花式，模擬海浪拍擊與水光流動的景象。藍色弧線煙火劃出一波波浪花，宛如海洋在呼吸，與碼頭意象相呼應，營造獨特的夏夜浪漫氛圍。

    除了淡水漁人碼頭，對岸八里挖子尾海灘同樣是觀賞煙火的最佳視角。遊客可在沙灘上靜坐欣賞滿天花火，體驗河海交會的廣闊視野。主辦單位表示，希望透過結合海洋意象與港灣風情，讓民眾在煙火、音樂與市集的陪伴下，共度專屬於淡水的夏夜時光。

    漁人碼頭夜空化為火花海洋，對岸八里挖子尾成為最佳觀賞點，吸引遊客留下美麗回憶。（記者王藝菘攝）

    漁人碼頭夜空化為火花海洋，對岸八里挖子尾成為最佳觀賞點，吸引遊客留下美麗回憶。（記者王藝菘攝）

    漁人碼頭夜空化為火花海洋，對岸八里挖子尾成為最佳觀賞點，吸引遊客留下美麗回憶。（記者王藝菘攝）

    漁人碼頭夜空化為火花海洋，對岸八里挖子尾成為最佳觀賞點，吸引遊客留下美麗回憶。（記者王藝菘攝）

    漁人碼頭夜空化為花火海洋，對岸八里挖子尾成為最佳觀賞點，吸引遊客留下美麗回憶。（記者王藝菘攝）

    漁人碼頭夜空化為花火海洋，對岸八里挖子尾成為最佳觀賞點，吸引遊客留下美麗回憶。（記者王藝菘攝）

    色彩繽紛的煙火綻放在淡水河口上空，觀眾在八里沙灘度過今夏最浪漫的夜晚。（記者王藝菘攝）

    色彩繽紛的煙火綻放在淡水河口上空，觀眾在八里沙灘度過今夏最浪漫的夜晚。（記者王藝菘攝）

    色彩繽紛的煙火綻放在淡水河口上空，觀眾在八里沙灘度過今夏最浪漫的夜晚。（記者王藝菘攝）

    色彩繽紛的煙火綻放在淡水河口上空，觀眾在八里沙灘度過今夏最浪漫的夜晚。（記者王藝菘攝）

    色彩繽紛的煙火綻放在淡水河口上空，觀眾在八里沙灘度過今夏最浪漫的夜晚。（記者王藝菘攝）

    色彩繽紛的煙火綻放在淡水河口上空，觀眾在八里沙灘度過今夏最浪漫的夜晚。（記者王藝菘攝）

    色彩繽紛的煙火綻放在淡水河口上空，觀眾在八里沙灘度過今夏最浪漫的夜晚。（記者王藝菘攝）

    色彩繽紛的煙火綻放在淡水河口上空，觀眾在八里沙灘度過今夏最浪漫的夜晚。（記者王藝菘攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播