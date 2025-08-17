淡水仲夏煙火第二彈 共賞600秒絢爛夜空（圖輯）

淡水漁人碼頭煙火登場，八里挖子尾海灘湧入大批民眾駐足欣賞，夜空被絢爛花火點亮。（記者王藝菘攝）

2025/08/17 21:46

〔記者王藝菘／台北報導〕「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀於今天晚間8點浪漫登場。本次活動以「碼頭印象」為主題，特別規劃12吋高空煙火彈與長達600秒的主題煙火演出，將淡水河口夜空妝點成一場璀璨盛宴。

今年煙火設計以淡水藍與淺檸檬黃為主色調，運用霞草型、時雨型等特殊花式，模擬海浪拍擊與水光流動的景象。藍色弧線煙火劃出一波波浪花，宛如海洋在呼吸，與碼頭意象相呼應，營造獨特的夏夜浪漫氛圍。

除了淡水漁人碼頭，對岸八里挖子尾海灘同樣是觀賞煙火的最佳視角。遊客可在沙灘上靜坐欣賞滿天花火，體驗河海交會的廣闊視野。主辦單位表示，希望透過結合海洋意象與港灣風情，讓民眾在煙火、音樂與市集的陪伴下，共度專屬於淡水的夏夜時光。

漁人碼頭夜空化為火花海洋，對岸八里挖子尾成為最佳觀賞點，吸引遊客留下美麗回憶。（記者王藝菘攝）

色彩繽紛的煙火綻放在淡水河口上空，觀眾在八里沙灘度過今夏最浪漫的夜晚。（記者王藝菘攝）

