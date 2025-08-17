為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    屏東瑪家收獲祭「活力瑪潮舞」 巫師冒大雨祈福

    曾智勇Ljaucu‧Zingrur主委參與傳統圍舞。（原民會提供）

    曾智勇Ljaucu‧Zingrur主委參與傳統圍舞。（原民會提供）

    2025/08/17 21:27

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣收穫祭暨全鄉運動會開幕儀式之前，請來巫師為賽事祈福，此時天上正好降下大雨。而她敬業的完成工作，在賽事一開始就掀起高潮。

    瑪家鄉的收穫祭暨全鄉運動會開幕儀式原本在上週四就要啟動，但因雨延期到今天，原民會曾智勇主委今天（17日）也出席《原力MAKAGU 活力瑪潮舞》，鼓勵參賽選手們全力以赴爭取佳績，並感謝族人用心傳承及發揚排灣族文化。

    瑪家鄉公所將收獲祭取名為「活力瑪潮舞」，果然整個開幕儀式就充滿著原住民特長的舞蹈扣合主題，先是由當地排灣社區進行「報信」，接著進入巫師、祭師的祈福儀式，藉以感謝神靈及土地讓農作生長生養族人，並收穫豐碩，願來年再賜福，族人生息綿延，並獻上牲畜賜下生命。

    接著則是呼告《成為一個部落 inaljan》舞登島，融合排灣族傳統歌謠、儀式舞蹈與族人共同身體記憶的舞台劇作品，透過身體行動與聲音的層層疊構，展演排灣村如何「成為」一個部落的集體記憶。

    曾智勇說，原住民運動選手國際賽事表現卓越，將透過各項計畫來支持優秀選手，今年投入2億元經費培育體育人才，盼在國際體壇承先啟後、發光發熱，此外，為促進國際交流與深化友好關係，提升台灣原住民族的國際能見度，原民會將於12月主辦「2025世界原住民族傳統運動會」，邀請9個邦交國、友好國家計11組國際原住民族團隊，與台灣16族原住民族與平埔族群共同競技傳統運動，推動全球對原住民族文化的重視與支持。

    瑪家鄉收穫祭暨全鄉運動會開幕祈福，巫師、祭司冒雨祈福。（原民會提供）

    瑪家鄉收穫祭暨全鄉運動會開幕祈福，巫師、祭司冒雨祈福。（原民會提供）

