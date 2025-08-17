為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    推廣街頭文化 新北街頭學校9月21日起開課

    新北街頭學校活動今日舉辦演唱活動，邀請知名音樂人前來演出。圖為Gummy B。（記者黃子暘攝）

    2025/08/17 21:20

    〔記者黃子暘／新北報導〕為推廣街頭文化，新北市府文化局續辦「街頭學校」活動，於即日起至9月21日在府中15及府中廣場舉辦結合展覽、課程及戶外系列活動。今（17）日登場的「嘻哈演唱會」邀請到11組知名嘻哈音樂人登台表演。新北市副市長朱惕之指出，街頭文化是最貼近青年與城市活力的創意象徵，年輕世代藉此表達自我、創造城市特色，市府盼藉此活動提供青年展現才華、交流的舞台。

    文化局長張䕒育說，府中15三至五樓被打造成3大主題展區，呈現新北街頭文化樣貌，展區包括知名Youtube頻道「哈哈台」合作的人物訪談、街頭塗鴉室與願望牆，更設有跳舞機與拍貼機等互動裝置，展期自即起至9月21日，並於週末開設街舞、饒舌、DJ、塗鴉等課程，包括8月23日8到12歲兒童街舞體驗班、8月30日、9月6日饒舌專攻班－演唱，以及9月13日8到12歲兒童塗鴉體驗班，課程於開課前兩週開放免費報名參加，每堂課限15人，額滿即止，報名可至府中15 Accupass網站。

    今日嘻哈演唱會卡司包含音樂人Multiverse、Forty、Quanzo、Green Father比杰、wannasleep、Gummy B、神經元等，現場也規劃互動體驗區，設有塗鴉創作牆、Freestyle饒舌接力與手指鼓試玩，府中15也舉辦「Turntable Jam DJ對決賽」，活動現場開放民眾體驗刷碟。

    文化局補充，今年「新北街頭學校」將展覽、活動與工作坊串聯，展覽將持續至9月21日，邀請大眾前往府中15感受街頭風格，更多活動資訊，可至「新北街頭學校」IG帳號查詢。 

    新北街頭學校活動今日舉辦演唱活動，邀請知名音樂人前來演出。（記者黃子暘攝）

