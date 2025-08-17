獨家》台南元和宮千萬文物失竊 管委會改選竟無財務明細還擋發言

現場信眾欲提問被廟方及區公所承辦阻擋。（記者王姝琇攝）

2025/08/17 21:20

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市大銃街元和宮、神農殿今天舉辦第17屆信徒大會暨委員會改選，現場信眾欲提問被廟方及區公所承辦阻擋，還發生無法領票、未做工作報告，也沒有進行臨時動議等狀況連連，最讓信徒不能接受的是，沒有財務明細！

元和宮日前因文物失竊，加上廟體重修迄今逾3年工程嚴重延宕，且第16屆委員任期到期遲遲未改選等事件，引發討論。今天下午在廟埕舉辦改選，選出11位新任委員，主委、副主委則分別由唐茂福、徐英傑當選。整個改選過程將近4個小時。

信徒陸續報到後會議開始，但並未依流程做工作報告，信徒大會資料也未載明上一屆財務明細，現場至少有3人欲提問被阻擋，會後民眾受訪說，服務元和宮30多年，這次開會竟沒有財務明細，強調就算其他事都不追究，至少要有財務明細，整間廟財務狀況不清不楚！公佈欄僅張貼今年5至7月份及保生大帝聖誕開支明細，過去4年財務狀況現場沒有進一步說明。

現場亦有委員提及，日前辦桌也沒有依時間結清帳款，一拖再拖！保生大帝聖誕，開銷款項不足超過31萬，最後由值年爐主唐兆麟代墊。信徒就連今年5至7月份收支明細有疑問（如：3個月收入明細相差將近1倍）也無從問起，感到相當消極。

投票時也有民眾受委託前來參與會議並代為投票，但卻被公所人員及廟方阻止無法領票，公所人員及廟方解釋，「該名信眾並非信徒，只有信徒能接受信徒的委託。」但翻開廟方章程並未有此一規定。民政局回應，若廟方章程未明列該項規定，任何人都能接受委託。換句話說，該民眾是具備有合法投票權的。但廟方仍堅持原有說法，也再三阻止他發言提問。

其次，信眾最關心逾千萬文物失竊及廟體重修進度，也未有進一步說明。現場當選新任委員提到，前主委王炳元（任內文物失竊）曾說會負責，但現場再詢問王炳元說：「處理什麼啦，我去報案了要怎麼負責，想辦法協助警方來追查。」至於重修進度，因日前大雨又造成廟內嚴重漏水，現場信徒說：「只是漏水工程部分就延宕3年半，不知道前任主委在幹嘛！？」

第17屆新任主委、副主委確定當選後。廟方出面表示，要等正式交接後再對外發言。但現場仍無法確認什麼時候可交接。

公佈欄僅張貼今年5至7月份及保生大帝聖誕開支明細。（記者王姝琇攝）

信徒大會未照議程進行，就連臨時動議都突然喊卡。（記者王姝琇攝）

資料目錄載明「收支報表」，但事實上在資料中根本找不到。（記者王姝琇攝）

