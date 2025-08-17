為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨家》台南元和宮千萬文物失竊 管委會改選竟無財務明細還擋發言

    現場信眾欲提問被廟方及區公所承辦阻擋。（記者王姝琇攝）

    現場信眾欲提問被廟方及區公所承辦阻擋。（記者王姝琇攝）

    2025/08/17 21:20

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市大銃街元和宮、神農殿今天舉辦第17屆信徒大會暨委員會改選，現場信眾欲提問被廟方及區公所承辦阻擋，還發生無法領票、未做工作報告，也沒有進行臨時動議等狀況連連，最讓信徒不能接受的是，沒有財務明細！

    元和宮日前因文物失竊，加上廟體重修迄今逾3年工程嚴重延宕，且第16屆委員任期到期遲遲未改選等事件，引發討論。今天下午在廟埕舉辦改選，選出11位新任委員，主委、副主委則分別由唐茂福、徐英傑當選。整個改選過程將近4個小時。

    信徒陸續報到後會議開始，但並未依流程做工作報告，信徒大會資料也未載明上一屆財務明細，現場至少有3人欲提問被阻擋，會後民眾受訪說，服務元和宮30多年，這次開會竟沒有財務明細，強調就算其他事都不追究，至少要有財務明細，整間廟財務狀況不清不楚！公佈欄僅張貼今年5至7月份及保生大帝聖誕開支明細，過去4年財務狀況現場沒有進一步說明。

    現場亦有委員提及，日前辦桌也沒有依時間結清帳款，一拖再拖！保生大帝聖誕，開銷款項不足超過31萬，最後由值年爐主唐兆麟代墊。信徒就連今年5至7月份收支明細有疑問（如：3個月收入明細相差將近1倍）也無從問起，感到相當消極。

    投票時也有民眾受委託前來參與會議並代為投票，但卻被公所人員及廟方阻止無法領票，公所人員及廟方解釋，「該名信眾並非信徒，只有信徒能接受信徒的委託。」但翻開廟方章程並未有此一規定。民政局回應，若廟方章程未明列該項規定，任何人都能接受委託。換句話說，該民眾是具備有合法投票權的。但廟方仍堅持原有說法，也再三阻止他發言提問。

    其次，信眾最關心逾千萬文物失竊及廟體重修進度，也未有進一步說明。現場當選新任委員提到，前主委王炳元（任內文物失竊）曾說會負責，但現場再詢問王炳元說：「處理什麼啦，我去報案了要怎麼負責，想辦法協助警方來追查。」至於重修進度，因日前大雨又造成廟內嚴重漏水，現場信徒說：「只是漏水工程部分就延宕3年半，不知道前任主委在幹嘛！？」

    第17屆新任主委、副主委確定當選後。廟方出面表示，要等正式交接後再對外發言。但現場仍無法確認什麼時候可交接。

    公佈欄僅張貼今年5至7月份及保生大帝聖誕開支明細。（記者王姝琇攝）

    公佈欄僅張貼今年5至7月份及保生大帝聖誕開支明細。（記者王姝琇攝）

    信徒大會未照議程進行，就連臨時動議都突然喊卡。（記者王姝琇攝）

    信徒大會未照議程進行，就連臨時動議都突然喊卡。（記者王姝琇攝）

    資料目錄載明「收支報表」，但事實上在資料中根本找不到。（記者王姝琇攝）

    資料目錄載明「收支報表」，但事實上在資料中根本找不到。（記者王姝琇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播