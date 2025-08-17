3校學士後醫學系名額無著落 學界建議多元思考調整

興大首屆醫學生披白袍邁入臨床實習，現場宣誓。（資料照）

2025/08/17 21:04

〔記者楊綿傑／台北報導〕清大、中興、中山3校學士後醫學系因衛福部公費醫師培育計畫未續辦，陷入名額難題。面對現有醫學院不願讓出自費生名額，中興大學強調，培育醫學人才對健康台灣、長照、偏鄉，甚至是災防戰備等面向都有幫助，學校與配合醫院機制完善，學生訓練也扎實，會持續爭取；學者則建議應採多元方向思考名額問題。

外界對此3校醫院資源有疑慮，一名學校高層表示，若要論附屬醫院，目前這些有醫學院的學校當初也是一步一步做才發展至今日，是否必須先有醫院不是重點，應該給其他有意願、有資源的優秀大學機會。何況，教育部已經逾30年沒有核新名額給國立大學，有優秀競爭者加入，讓醫學系來比人才品質、績效等，也能促成良性競爭。

請繼續往下閱讀...

至於名額拉扯該如何解？該高層認為，3校如果抓最少名額才共69個名額，不見得全數都要跟現有醫學系各校喬，教育部也可以跟3校喬，看是否減個幾名，還可以跟衛福部喬，看是計畫能全數繼續辦，還是兩邊各提出一部分名額，都是思考方向。

中興大學校長詹富智說明，學校在中部來說是資源充足的頂尖大學，培育醫學人才是為國家發展，無論是健康台灣的政策要落實、長照要擴充、偏鄉醫療要照顧，這些名額都能發揮極大功能。尤其在若有災防或戰備因素時，醫療人力不足，對於強化國家醫療韌性、避免複合性災害，中興大學在中部扮演的角色極為重要，校方會積極爭取。

詹富智提到，培育醫學生是大投資，校方目前與包括中榮、童綜合、彰基、秀傳等醫院都緊密配合，包括聘任主治醫師擔任專兼任教師、教學門診等，運作機制都已完善，且也已經在著手規劃醫院興建醫院，以去年23名第一屆學生在醫師國考一階「歐趴」的表現，足證學校提供的訓練扎實。

相關新聞：

教育部協調自費醫學生員額 學者：不應分散有限教學資源

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法