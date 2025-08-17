為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    3校學士後醫學系名額無著落 學界建議多元思考調整

    興大首屆醫學生披白袍邁入臨床實習，現場宣誓。（資料照）

    興大首屆醫學生披白袍邁入臨床實習，現場宣誓。（資料照）

    2025/08/17 21:04

    〔記者楊綿傑／台北報導〕清大、中興、中山3校學士後醫學系因衛福部公費醫師培育計畫未續辦，陷入名額難題。面對現有醫學院不願讓出自費生名額，中興大學強調，培育醫學人才對健康台灣、長照、偏鄉，甚至是災防戰備等面向都有幫助，學校與配合醫院機制完善，學生訓練也扎實，會持續爭取；學者則建議應採多元方向思考名額問題。

    外界對此3校醫院資源有疑慮，一名學校高層表示，若要論附屬醫院，目前這些有醫學院的學校當初也是一步一步做才發展至今日，是否必須先有醫院不是重點，應該給其他有意願、有資源的優秀大學機會。何況，教育部已經逾30年沒有核新名額給國立大學，有優秀競爭者加入，讓醫學系來比人才品質、績效等，也能促成良性競爭。

    至於名額拉扯該如何解？該高層認為，3校如果抓最少名額才共69個名額，不見得全數都要跟現有醫學系各校喬，教育部也可以跟3校喬，看是否減個幾名，還可以跟衛福部喬，看是計畫能全數繼續辦，還是兩邊各提出一部分名額，都是思考方向。

    中興大學校長詹富智說明，學校在中部來說是資源充足的頂尖大學，培育醫學人才是為國家發展，無論是健康台灣的政策要落實、長照要擴充、偏鄉醫療要照顧，這些名額都能發揮極大功能。尤其在若有災防或戰備因素時，醫療人力不足，對於強化國家醫療韌性、避免複合性災害，中興大學在中部扮演的角色極為重要，校方會積極爭取。

    詹富智提到，培育醫學生是大投資，校方目前與包括中榮、童綜合、彰基、秀傳等醫院都緊密配合，包括聘任主治醫師擔任專兼任教師、教學門診等，運作機制都已完善，且也已經在著手規劃醫院興建醫院，以去年23名第一屆學生在醫師國考一階「歐趴」的表現，足證學校提供的訓練扎實。

    相關新聞：
    教育部協調自費醫學生員額 學者：不應分散有限教學資源

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播