教育部協調自費醫學生員額 學者：不應分散有限教學資源

〔記者楊綿傑／台北報導〕衛福部培育公費醫師計畫不續辦，當初依此計畫設置之清大、中興、中山3校學士後醫學系名額無著落，教育部向現有醫學系協調自費生名額但面臨反彈。學者認為，應注重提升教學品質，不應分散有限的教學資源；學校高層則點出，台灣醫療問題不在人數而在資源分配，思考如何讓人才投入偏鄉或特定領域才是重點。

3校配合衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」設學士後醫學系，採公費生方式辦理，計畫結束後得於醫學系招生名額總量內調整。由於公費計畫今年不再續辦，教育部邀集相關單位研商3校115學年度招生名額，擬在醫學系招生總量1300個名額前提下，核配3校學士後醫學系自費生名額，但過程並不順利。

1名學者認為，應該維持現總量1300名醫學生員額，目前有醫學院的學校對於要擴增名額甚至是要挪他校名額補給清大、中興、中山都有不同程度的考量，只是有些講得比較含蓄，並不代表支持。建議應回歸到對於醫學教育品質的考量，而非新增醫學院，去分散已經極爲有限的教學資源。

這位學者分析，以國立大學來說，這些醫學系都有附屬醫院，不管是教學門診、大體老師，所有牽涉醫院運作的，都能直接「一條龍」安排，這些都是清大、中興、中山現在所沒有的，就算3校要去談合作，畢竟還是得事事協調，專業訓練上難免打折。

1名學校高層指出，目前各醫學校院教學資源均完備且有附設醫院配合各項教學支援，若醫學教學資源不足，勢必將影響醫學生的培育養成，對於未來的醫療品質會產生深遠而且無法挽回的負面影響。目前台灣醫療面臨的問題，不是醫師人數不足，而是醫師資源分配不均。因此，如何適當引導醫學生願意投入相對缺乏醫師的專科偏鄉、特定領域才是當務之急。

