    首頁　>　生活

    番路41災戶尚未修復完成 新北嘉義同鄉板橋分會捐贈慰問金

    新北嘉義縣同鄉會板橋分會今結合三寶門保安府、番路鄉公所，捐贈慰問金關懷風災受災民眾。（記者王善嬿攝）

    新北嘉義縣同鄉會板橋分會今結合三寶門保安府、番路鄉公所，捐贈慰問金關懷風災受災民眾。（記者王善嬿攝）

    2025/08/17 20:31

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風、0728西南氣流豪雨重創嘉義縣，造成許多家戶房屋毀損，至今還未修復。新北市居仁里長兼任嘉義縣同鄉會板橋分會理事長郭新芳位於番路老家，也受風災影響屋頂被吹掀，他號召同鄉會成員今（17日）返鄉在三寶門保安府廟埕舉辦「關懷之夜」辦桌，還捐贈1萬元至2萬元不等慰問金，藉此撫慰風災受災戶受創身心。

    捐贈儀式今傍晚6點舉行，郭新芳與同鄉會成員分別捐贈慰問金，關懷番路鄉41戶受災戶，番路鄉長蕭博勝、嘉義縣議長張明達夫人黃瓊賢、三寶門保安府主委王豊榮、嘉義同鄉會板橋分會執行長呂芳昌等人與會，蕭博勝並頒發感謝狀，向新北嘉義同鄉會板橋分會致意。

    郭新芳從事外燴事業50餘年，雖長年在北部發展，仍心繫故鄉，他說，老家此次風災也受創嚴重，看到嘉義災情嚴重，到三寶門保安府參拜時，受廣澤尊王感應關懷鄉親，今號召同鄉會成員樂捐，捐贈慰問金讓受災戶「壓壓驚」。

    王豊榮說，風災後，郭新芳就一直詢問番路災情，十分關心故鄉，展現旅外番路人事業有成仍心繫故鄉、回饋故鄉精神。

    今受贈災民說，受風災、豪雨影響，住家屋頂被吹掀，至今都還未修復完成，將利用慰問金後續進行房屋修繕。

    板橋嘉義同鄉會理事長郭新芳（中）是番路鄉親，號召同鄉會成員慰問受災戶。（記者王善嬿攝）

    板橋嘉義同鄉會理事長郭新芳（中）是番路鄉親，號召同鄉會成員慰問受災戶。（記者王善嬿攝）

    板橋嘉義同鄉會今（17日）到嘉義縣番路鄉關懷風災受災居民。（記者王善嬿攝）

    板橋嘉義同鄉會今（17日）到嘉義縣番路鄉關懷風災受災居民。（記者王善嬿攝）

