結合夏日童樂趴 馬公「漁樂季之夜」連2晚美食藝文引人潮

馬公漁樂季之夜，吸引大批遊客及民眾參加。（記者劉禹慶攝）

2025/08/17 20:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所將「漁樂季」結合「馬公夏日童樂趴」，16至17日一連2晚舉辦「漁樂季之夜」，活動內容涵蓋海洋教育宣導、社區美食、藝文演出及親子體驗，吸引大批市民與遊客參與，活動於今（17日）晚順利告一段落。

市長黃健忠表示，感謝市民代表會長期支持，以及縣府農漁局多年經費與專業協力。此次活動由農漁局漁政管理科、生態保育科設攤，宣導漁業發展與保護區管理；市公所政風室與清潔隊也帶來環保教育，讓市民在參與市集同時強化海洋保育與環境意識。黃健忠指出，馬公市四面環海，推廣海洋文教、維護環境生態，同時結合社區產業，正是市政發展的重要方向。

在社區美食面向，除西衛社區的主題麵線外，朝陽、五德、中興、東文、西文及石泉里等社區皆推出特色美食，展現在地漁村產業文化；另設新住民美食專區，提供印尼甜點與班蘭葉點心，體現多元文化交流。藝文展演方面，邀請DF現代樂團、馬市幼三部班與「鯊魚叔叔」接力演出，為市集增添活潑氛圍。

最受矚目的則是地方海鮮風味，由澎湖縣農漁產業合作社主席洪疇雲協助提供多道海味料理，包括「緝馬灣炸花枝丸」外酥內鮮、「烏崁元神老滷」滷香入味、「嵵裡海鱺生魚片」鮮甜細緻、「城前鮮蚵煌麵線」蚵肉肥美，以及「阿利師炸土魠」外脆內嫩，讓現場遊客大快朵頤。2天試吃活動廣獲市民與遊客一致好評，成為市集中最具人氣的亮點之一。

澎湖海鱺魚生魚片成為試吃活動焦點。（記者劉禹慶攝）

馬公市長黃健忠與市代會主席歐銀花參觀市集，鼓勵新住民朋友。（馬公市公所提供）

