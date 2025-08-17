「豬二代」陳聖瑋導入國外科技 「精準養豬」擺脫「養豬工」宿命

「豬二代」陳聖瑋國外取經開啟智慧農業新模式，擺脫「養豬工」的宿命。（陳聖瑋提供）

2025/08/17 19:36

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕34歲「豬二代」陳聖瑋是嘉義縣養豬青農投入科技養豬的典範之一，發揮機械、動物科學雙學士的專業知能，研發智能餵料系統。今年以「豬圈裡的數據革命：用AI重新定義畜牧場的價值鏈」主題，獲得中華民國農會舉辦「全國農業達人選拔大賽」亞軍。談起自己的養豬人生，陳聖瑋說：「我不再只是『養豬工』，而是在打造一個屬於下一代的智慧農業新模式」。

讀逢甲大學機械系時，因兼業養豬的父親意外受傷致半身不遂，陳聖瑋課餘回竹崎協助父母親養豬。雖工作辛苦，卻也發現更深焦慮，外界對養豬刻板印象，即骯髒又辛苦，只要肯吃苦就做得來，「但我越深入越發現，養豬工作背後蘊藏極高專業」。

智能餵飼系統 精準養豬省成本

陳聖瑋10年前決定回家養豬為業後，又到嘉義大學讀動物科學系，從頭學起營養、生理、疾病控制與飼養管理，將看似傳統的養豬工作重新理解為一門科學。

「養豬過程，結合自己工程背景，導入自動化設備與智慧監控系統，大幅減少人力需求，提高效率與穩定性。」陳聖瑋在飼料廠出資支持下，多次到歐美取經研發母豬智能餵飼系統，每頭母豬各自由電腦監控，可依據母豬需求進行精準個體餵養，確保豬隻獲得精準飼料量，維持好體態更健康。

他研發的智能餵飼系統已有8家畜牧場使用，10家預約等候，未來也將從母豬擴增至一般豬，有效控制飼料，減少餵養勞動力，就能夠管控成本，增加收益。

「每當走進豬舍，看見剛出生的仔豬，在自己設計的豬場設備舒服地活動，吃著智能系統精準餵養飼料，養豬科技化養起豬來輕鬆了很多，豬隻也能健康快樂成長。

陳聖瑋研發的母豬智能餵飼系統。（陳聖瑋提供）

陳聖瑋以科技養殖，讓母豬和小豬獲得最好的照顧。（陳聖瑋提供）

