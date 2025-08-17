為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    網紅十分鐵道放天燈挨罰 新北：限於許可區域施放

    許多遊客會到十分老街鐵道上放天燈，新北市政府表示，只可在許可區域施放，若未在規定區域施放天燈，也可能遭罰3000元。（資料照，記者黃子暘攝）

    2025/08/17 19:39

    〔中央社〕網紅「菜苔苔與菜生生」發布道歉影片，表示在十分老街鐵道上放天燈遭罰；新北市政府今天表示，只可在許可區域施放，若未在規定區域施放天燈，也可能遭罰3000元。

    YouTuber「菜苔苔與菜生生」16日發布道歉影片，內容主要是在全家4人到新北市十分老街玩，遭檢舉「在鐵軌上放天燈」，被依違反鐵路法開罰新台幣1萬元。

    鐵路警察局台北分局表示，全案是依鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，函移主管機關交通部鐵道局裁處，依法可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

    市府表示，依新北市天燈施放管理辦法，新北市除平溪區十分遊客中心至師功橋處及106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內外，其餘區域禁止施放天燈。

    市府表示，民眾平時到平溪施放天燈，只可在許可區域施放，晚間10時後到翌日上午6時前，禁止施放天燈。否則，市府依違法消防法第41條規定，可處3000元以下罰鍰。

    市府表示，市府會宣導及張貼相關規範，要求商家及消費者依規施放天燈，同時，市府也送議會通過「新北市天燈永續發展自治條例」，要求天燈販售業者應按預期供應天燈數量購買標章，並依標章數量繳納永續發展費。全案已送行政院核定中，以明定施放天燈肇災補償被害人及提供環保、老人福利及商圈環境改善支出。

