    台灣豬肉為何無腥騷味？學者給解答：適合華人生鮮市場

    台灣豬農為了提升豬肉肉質與風味，在公仔豬出生後即去勢（閹割生殖器）。（記者林宜樟攝）

    2025/08/17 19:18

    〔記者林宜樟／專題報導〕嘉義大學動物科學系教授林炳宏指出，台灣豬農為了提升豬肉肉質與風味，以及防止飼養肉豬時，公豬母豬混養導致母豬懷孕，公仔豬出生後即去勢（閹割生殖器），外國養豬則不會有此作法，因而台灣豬肉沒有腥騷味；台灣豬經育種改良，適合做成五花肉、三層肉等油脂豐富肉品，肥瘦比例適當，肉質較符合華人口味，適合華人生鮮市場。

    目前台灣養豬量一年500多萬頭尚無法滿足內需市場，如何拚產量重返外銷面臨挑戰。

    林炳宏說，豬隻疾病複雜，環保意識提升，法規對設立畜牧場條件嚴格，例如現代化密閉式豬舍及污水處理、智慧科技設備等，所需投資、維修、電費、飼料等成本高，許多傳統養豬戶不堪負荷，因而逐漸棄養。

    目前國內養豬產業有企業化趨勢，因產量維持500多萬頭，未往上提升，整體產量不足供應內需，短時間台灣豬肉要大量外銷有困難，應先做好市場布局規劃。

    林炳宏說，養豬產業在環保、污染防治上逐步提升，因產業缺工，除農業部媒合人力外，透過智慧科技養殖的自動灑水沖洗、自動餵料等，可彌補人力不足問題。

    嘉縣府農業處表示，大型養豬場有助於導入自動化設備，提升飼養效率與產品品質，並有利於落實生物安全防疫機制。

    至於中小型的養豬場，嘉縣養豬事業發展協會理事長林志達認為，豬農透過代代相傳技術，凡事親力親為，更有許多養豬戶積極轉型，競爭力不斷提升，培育出健康、育成率佳的豬隻上市。

    嘉大動物科學系教授林炳宏指出，台灣豬經育種改良，肉質較符合華人口味。（擷取自嘉義大學動物科學系網站）

