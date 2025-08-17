為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2025宜蘭童玩節閉幕 累計逾47萬人次入場

    今年宜蘭童玩節遊客人數47萬多人次。（圖由宜蘭縣府提供）

    今年宜蘭童玩節遊客人數47萬多人次。（圖由宜蘭縣府提供）

    2025/08/17 19:01

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025宜蘭國際童玩藝術節「童心無限 童玩30」今天（17日）下午舉行閉幕典禮，國外團隊聯演宜蘭民謠「丟丟銅」和觀眾說再見。宜蘭縣政府文化局表示，本屆活動結束後，象徵下一個30年重新啟航，與大家相約明年見。

    今年童玩節為期44天，遊客人數47萬多人次，與去年53萬7000多人次相較，少了6萬人次。宜蘭縣文化局解釋，本屆活動7月初開幕後，受到颱風外圍環流波及，前3週天候不佳，加上丹娜絲及楊柳颱風襲台被迫2度休園，影響遊客出遊意願。

    閉幕典禮中，紐西蘭、義大利、日本、加拿大、馬來西亞、塞爾維亞等6國民俗團隊輪番演出，並以宜蘭民謠「丟丟銅」融合各國歌舞元素，帶來跨國大合演，最後由宜蘭縣代理縣長林茂盛、議長張勝德拉開「童夢金蛋」彩緞，象徵童玩30年能量新生綻放，期許下一個30年再次啟程、創新再生。

    林茂盛說，童玩節創辦30年來，為許許多多遊客創造夏日歡樂回憶，且歷屆外國演出團隊，已累計100國共433團，成為串聯國際文化交流重要平台。閉幕典禮另有「遊童玩好康抽汽車」抽獎，抽出總價值超過160萬元的獎品得主，SUZUKI IGNIS汽車頭獎由基隆市蔡小姐抽中，中獎名單會公告在童玩節臉書及官網。

    2025宜蘭國際童玩藝術節今天下午舉行閉幕典禮，演出團隊向觀眾說再見。（圖由宜蘭縣府提供）

    2025宜蘭國際童玩藝術節今天下午舉行閉幕典禮，演出團隊向觀眾說再見。（圖由宜蘭縣府提供）

    童玩節閉幕典禮中拉開「童夢金蛋」彩緞，期許下一個30年再次啟程、創新再生。（圖由宜蘭縣府提供）

    童玩節閉幕典禮中拉開「童夢金蛋」彩緞，期許下一個30年再次啟程、創新再生。（圖由宜蘭縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播