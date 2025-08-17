2025宜蘭童玩節閉幕 累計逾47萬人次入場

今年宜蘭童玩節遊客人數47萬多人次。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/08/17 19:01

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025宜蘭國際童玩藝術節「童心無限 童玩30」今天（17日）下午舉行閉幕典禮，國外團隊聯演宜蘭民謠「丟丟銅」和觀眾說再見。宜蘭縣政府文化局表示，本屆活動結束後，象徵下一個30年重新啟航，與大家相約明年見。

今年童玩節為期44天，遊客人數47萬多人次，與去年53萬7000多人次相較，少了6萬人次。宜蘭縣文化局解釋，本屆活動7月初開幕後，受到颱風外圍環流波及，前3週天候不佳，加上丹娜絲及楊柳颱風襲台被迫2度休園，影響遊客出遊意願。

閉幕典禮中，紐西蘭、義大利、日本、加拿大、馬來西亞、塞爾維亞等6國民俗團隊輪番演出，並以宜蘭民謠「丟丟銅」融合各國歌舞元素，帶來跨國大合演，最後由宜蘭縣代理縣長林茂盛、議長張勝德拉開「童夢金蛋」彩緞，象徵童玩30年能量新生綻放，期許下一個30年再次啟程、創新再生。

林茂盛說，童玩節創辦30年來，為許許多多遊客創造夏日歡樂回憶，且歷屆外國演出團隊，已累計100國共433團，成為串聯國際文化交流重要平台。閉幕典禮另有「遊童玩好康抽汽車」抽獎，抽出總價值超過160萬元的獎品得主，SUZUKI IGNIS汽車頭獎由基隆市蔡小姐抽中，中獎名單會公告在童玩節臉書及官網。

2025宜蘭國際童玩藝術節今天下午舉行閉幕典禮，演出團隊向觀眾說再見。（圖由宜蘭縣府提供）

童玩節閉幕典禮中拉開「童夢金蛋」彩緞，期許下一個30年再次啟程、創新再生。（圖由宜蘭縣府提供）

