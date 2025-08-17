1年500多萬頭內銷不夠吃 台灣豬重返外銷需拚產量

國內現代化養豬場的環境乾淨，養出的豬隻無腥騷味，口感好，具有一定市場需求。（記者林宜樟攝）

2025/08/17 18:58

〔記者丁偉杰、林宜樟／專題報導〕世界動物衛生組織大會（WOAH）今年5月正式宣布台灣列傳統豬瘟非疫區，也是亞洲唯一三大傳統豬病（非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟）非疫區。台灣豬肉出口極具競爭力，要重返外銷飄香全世界，嘉義大學動物科學系教授林炳宏直言，目前台灣豬肉以內銷為主，國人吃的豬內有9成為台灣豬，另1成從國外進口，台灣養豬量1年500多萬頭尚無法滿足內需市場，「重返外銷，需拚產量」。

林炳宏說，近年來國內豬隻基因育種相當成功，公仔豬出生後即去勢（閹割生殖器），豬肉無腥騷味，口感好，具有一定市場需求。

嘉縣養豬事業發展協會理事長林志達說，國產豬經過30多年品種改良，目前養豬主流為3品種肉豬（LYD Hog），係指透過藍瑞斯、約克夏及杜洛克三種品種配種雜交，生產的豬肉無腥騷味，無論肉質或味道，均遠勝國外豬肉。

業界人士說，台灣豬在國內已供不應求，重返外銷要創造優勢，首先產量要提升，追求產量提升，養豬場則面臨環保等挑戰，首要工作即養豬場現代化轉型升級，兼顧經濟與環境，讓養豬規模與飼養效率均提升，屆時養豬頭數就會有顯著恢復及增加。

林志達說，台灣豬肉睽違15年後，今年再度進軍新加坡市場，台灣豬品牌具競爭力，重返外銷，邁入智慧養殖是趨勢，提升豬肉品質安全，建立產銷履歷驗證，贏得國際市場信賴。

農業部資料顯示，台灣在1997年口蹄疫爆發前，外銷市場主要為日本，年外銷日本金額550至600億元。口蹄疫爆發後至去年11月統計數字指出，國內養豬場數減少了4／5，剩5664場，飼養頭數腰斬，約520.7萬頭，但年產值仍有851億元。

值得注意的是，外銷方面，2023年豬肉及其肉製品出口量值約台幣6億餘元，台灣在成為豬病非疫區後，豬肉外銷市場還有極大的空間可成長。

以國內養豬規模排名第5大的嘉縣而言，目前養豬場242場、養豬量32.8萬頭，年產值約56.6億元，自2021年起至今，已有160場響應農業部推動產業升級政策，獲總計約42.2億元補助經費，其中輔導6場推動智慧科技養豬，另輔導5場通過豬肉產銷履歷驗證。

嘉縣府農業處長許彰敏表示，嘉縣隨著小規模養豬戶陸續退出市場，養豬業結構逐漸調整，產業升級與經營規模擴大趨勢；目前尚未有特定養豬場與豬肉貿易商合作外銷，豬肉外銷仍須仰賴中央計畫性輔導，市場多元化布局。

國內養豬科技化，現代化養豬場餵料設備提昇養豬效能。（記者林宜樟攝）

