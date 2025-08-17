21年助5121人次 高雄善心行動持續點亮希望

高市府與社福慈善總會致贈感謝狀，感謝慈善團體長年用愛守護孩子。（高市社會局提供）

2025/08/17 18:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕為協助經濟弱勢家庭中的優秀學子穩定就學，高雄市社福慈善總會今（17）日與高市社會局共同舉辦助學金頒發活動。本學期共認助152位學生，總計發放152萬元助學金，持續用行動為孩子們點亮希望之光。

現場溫馨感人，就讀大學二年級的「婷婷」（化名）分享時說，父母離異後由姑姑與祖母扶養長大，為分擔家計，她積極參與校內工讀及兼職工作，盼望未來能自立生活，並回饋社會。她感謝高雄市社福慈善總會一路以來的支持，讓她有機會堅持學業、勇敢追夢。

總會理事長李昭揚表示，21年來助學金計畫已幫助超過5121人次、發放金額達4852萬餘元，總會將持續串聯更多公私部門、民間團體及在地企業，推動結合公益與實踐的社福行動，讓善的循環源源不絕，讓高雄成為更有溫度的城市。

副市長李懷仁表示感謝社福慈善總會長年與市府攜手照顧弱勢兒少。他說，社會局除積極辦理青年自立發展、理財及就業準備課程等外，也落實中央推動的「兒少未來教育及發展帳戶」政策。他強調，教育是脫離貧窮的重要關鍵，呼籲社會各界共同投入關懷弱勢兒少，讓每位孩子都能安心向學，擁有改變未來的機會。

高雄市社福慈善總會與高市社會局共同舉辦助學金頒發活動，現場溫馨感人。（高市社會局提供）

副市長李懷仁（右2）、社會局長蔡宛芬（右1）參觀活動攤位，互動熱絡。（高市社會局提供）

