台南丹娜絲颱風屋損慰助金申報逾3萬7000件 週末不打烊加速核發

台南市各局處動員，丹娜絲颱風災後屋損慰助金審核及核撥假日不打烊。（市府提供）

2025/08/17 18:20

〔記者劉婉君／台南報導〕7月初的丹娜絲颱風重創台南，造成許多房屋受損，各區公所迄今受理的災後屋損慰助金申請案件已超過3萬7000件，民政局除啟動跨區支援機制外，也結合各局處，擴大審查能量，週末不打烊支援，加速審核及核發慰助金。

台南市丹娜絲風災屋損慰助金受理量龐大，已遠超出日常作業能量，民政局長姜淋煌表示，為了協助各區公所加速完成後續審核及慰助金核發，各區公所、民政局及市府各局處動員，目前累計已投入超過300人次的人力，許多同仁主動犧牲假日，加入審核與勘查行列，只為讓受災民眾能早一天獲得幫助，預計明（18）日將能再增加慰助金撥款率，讓受災民眾能更快獲得即時協助。

各公所組成「3人1組」的勘查小組，進行現場查核，確保慰助金發放更公正確實。姜淋煌昨、今2天先後前往七股區及新營區公所視察及慰勞，感謝同仁在假日仍投入審查作業。

市長黃偉哲也表示，市府會持續投入各項災後重建工作，讓災後生活逐步回穩，恢復日常。

