營養午餐有創意 高雄兩國小獲教育部「午星級」榮耀

高雄市永安國小的「手心感飯捲全餐」，讓學生自己動手做飯捲。（校方提供）

2025/08/17 18:03

〔記者許麗娟／高雄報導〕學校午餐不僅要吃得營養均衡，美味與美感也非常重要，教育部15日表揚114學年度學校午餐菜單「午星級」創意設計獎。高雄市永安國小「手心感飯捲全餐」、明宗國小「高鈣料理」獲獎，而且創意菜單的靈感全來自學生的願望。

永安區永安國小的「手心感飯捲全餐」是由主任郭詠菁設計，菜單包含手動、心動與感動等3種層次，靈感則是學生想要有好吃、好玩兼具營養、美感「願望菜單」。學生動手將白米與五榖米2種米食，搭配2種不同部位的豬肉，以及蘿蔔、花胡瓜、蛋、豆干4種配料放在海苔片上，過程中可以自行享受「擺盤美感」，捲成手捲再搭配湯品與水果，吃得健康又好玩。

請繼續往下閱讀...

永安國小校長李安世表示，學校有自設廚房，透過廚工的烹調廚藝，呈現菜色好吃的口感，讓學生從營養午餐就能吃得到食材的美味。

湖內區明宗國小則是自2022年設立「偏鄉中央廚房」以來，在營養午餐創新設計不斷創佳績，此次獲獎的「高鈣料理」，菜單融合在地與異國風味，包括荷葉薑黃雜糧炊飯、菲律賓醋燒雞、睛彩鮮蝦焗花椰、蒜香水蓮、虱目魚味噌湯、鮮乳。

營養師蔡秀明說，菜單特別針對國人普遍鈣質攝取不足的問題，加入起司、小魚乾、豆腐、芝麻等高鈣食材，強化骨骼發育；同時選用南瓜、胡蘿蔔、枸杞等富含維生素A的蔬菜，照顧學童視力健康。

高雄市教育局長吳立森肯定表示，學校致力提升午餐品質的努力，展現營養午餐菜色持續推陳出新的創意，也是高雄市重視深耕飲食教育的成果。

學生自己動手做飯捲的菜單設計，讓享用午餐的心情更愉悅。（校方提供）

湖內區明宗國小的「高鈣料理」，融合在地與異國風味。（校方提供）

「高鈣料理」菜單包括荷葉薑黃雜糧炊飯、菲律賓醋燒雞、睛彩鮮蝦焗花椰、蒜香水蓮、虱目魚味噌湯和鮮乳。（校方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法