    首頁　>　生活

    黑熊學院舉辦「止血帶街頭挑戰」 籲支持在校園、交通要道設止血站

    黑熊民防教育協會理事長劉文（中）說明，若正確運用止血帶，止血成功率達78%至100%，可提高戰場存活率。（記者陳逸寬攝）

    黑熊民防教育協會理事長劉文（中）說明，若正確運用止血帶，止血成功率達78%至100%，可提高戰場存活率。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/17 18:08

    〔記者黃靖媗／台北報導〕民防是全社會防衛韌性的重要一環。黑熊學院今日舉辦「不止一命：止血帶街頭挑戰」。黑熊民防教育協會理事長劉文說明，若正確運用止血帶，止血成功率達78%至100%，可提高戰場存活率；黑熊學院執行長朱福銘呼籲，政府與企業應支持在校園、工地、交通要道、大型公共活動中設置止血站與急救箱。

    黑熊學院下午舉行「不止一命：止血帶街頭挑戰活動」。現場由專業教官教學民眾如何使用止血帶，提升自救及互救能力。

    劉文表示，期望活動能做到「傷者未送醫前，已有人在現場守護生命」，在事故發生後的「白金十分鐘」內及時止血與送醫，可明顯降低死亡率。他指出，根據國際止血教育推廣與多篇臨床研究指出，止血帶正確應用於四肢大出血，止血成功率高達78％至100%，可強力降低死亡與併發症風險。

    朱福銘指出，台灣面臨多種複合性災害，民眾有可能面臨災害時的避難移動，若遭遇創傷難保能就近受到醫療照護；呼籲政府與企業支持在校園、工地、交通要道及大型公共活動中設置止血站與內含止血帶的救護急救工具箱，並提供定期訓練提升民間自救能量。

    黑熊學院17日下午舉行「不止一命：止血帶街頭挑戰活動」。現場由專業教官教學民眾如何使用止血帶，提升自救及互救能力。（記者陳逸寬攝）

    黑熊學院17日下午舉行「不止一命：止血帶街頭挑戰活動」。現場由專業教官教學民眾如何使用止血帶，提升自救及互救能力。（記者陳逸寬攝）

    前罷團「山除薇害」發言人阿美到場響應活動，並練習如何使用止血帶。（記者黃靖媗攝）

    前罷團「山除薇害」發言人阿美到場響應活動，並練習如何使用止血帶。（記者黃靖媗攝）

